 చిన్నారులతో ప్రధాని మోదీ రాఖీ సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)
చిన్నారులతో ప్రధాని మోదీ రాఖీ సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)

Aug 9 2025 5:22 PM | Updated on Aug 9 2025 5:57 PM

Prime Minister Narendra Modi celebrates Raksha Bandhan with kids Photos1
1/12

ఢిల్లీలోని తన నివాసంలో ప్రధాని మోదీ రక్షా బంధన్‌ వేడుకలను(ఆగస్టు 9, శనివారం) విద్యార్థులు, బ్రహ్మకుమారి సభ్యులతో కలిసి జరుపుకున్నారు. వారితో ప్రధాని కొంతసేపు సరదాగా ముచ్చటించారు.

Prime Minister Narendra Modi celebrates Raksha Bandhan with kids Photos2
2/12

Prime Minister Narendra Modi celebrates Raksha Bandhan with kids Photos3
3/12

Prime Minister Narendra Modi celebrates Raksha Bandhan with kids Photos4
4/12

Prime Minister Narendra Modi celebrates Raksha Bandhan with kids Photos5
5/12

Prime Minister Narendra Modi celebrates Raksha Bandhan with kids Photos6
6/12

Prime Minister Narendra Modi celebrates Raksha Bandhan with kids Photos7
7/12

Prime Minister Narendra Modi celebrates Raksha Bandhan with kids Photos8
8/12

Prime Minister Narendra Modi celebrates Raksha Bandhan with kids Photos9
9/12

Prime Minister Narendra Modi celebrates Raksha Bandhan with kids Photos10
10/12

Prime Minister Narendra Modi celebrates Raksha Bandhan with kids Photos11
11/12

Prime Minister Narendra Modi celebrates Raksha Bandhan with kids Photos12
12/12

prime minister Narendra Modi celebrates raksha bandhan kids Photos
Photos

photo 1

చిన్నారులతో ప్రధాని మోదీ రాఖీ సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

ఆత్మీయ అనురాగ బంధానికి ఆనవాళ్లు: రాఖీ సెలబ్రేషన్స్‌ ఫోటోలు
photo 3

తెలుగు సీరియల్ బ్యూటీస్ వరలక్ష‍్మి వ్రతం (ఫొటోలు)
photo 4

Happy Rakhi 2025 : సినీతారల రాఖీ సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

వరలక్ష్మీ వ్రతంలో కన్నడ స్టార్స్‌.. దంపతులుగా పూజలు (ఫోటోలు)

