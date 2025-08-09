 సోదరీమణులతో టీమిండియా క్రికెటర్లు (ఫొటోలు) | cricketers Tying Rakhi with Their sisters Photos | Sakshi
Happy Raksha Bandhan 2025:‍ సోదరీమణులతో టీమిండియా క్రికెటర్లు (ఫొటోలు)

Aug 9 2025 6:46 PM | Updated on Aug 9 2025 7:34 PM

cricketers Tying Rakhi with Their sisters Photos1
1/17

cricketers Tying Rakhi with Their sisters Photos2
2/17

సచిన్‌ టెండుల్కర్‌- సవిత టెండుల్కర్‌

cricketers Tying Rakhi with Their sisters Photos3
3/17

శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌- శ్రేష్టా అయ్యర్‌

cricketers Tying Rakhi with Their sisters Photos4
4/17

వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌- అంజు, మంజు

cricketers Tying Rakhi with Their sisters Photos5
5/17

శుబ్‌మన్‌ గిల్‌- షానీల్‌ గిల్‌

cricketers Tying Rakhi with Their sisters Photos6
6/17

అర్జున్‌ టెండుల్కర్‌- సారా టెండుల్కర్‌

cricketers Tying Rakhi with Their sisters Photos7
7/17

సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌-దినల్ యాదవ్

cricketers Tying Rakhi with Their sisters Photos8
8/17

రింకూ సింగ్‌- నేహా సింగ్‌

cricketers Tying Rakhi with Their sisters Photos9
9/17

నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి-తేజస్వి రెడ్డి

cricketers Tying Rakhi with Their sisters Photos10
10/17

శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌- శ్రేష్టా అయ్యర్‌

cricketers Tying Rakhi with Their sisters Photos11
11/17

దీపక్‌ చహర్‌- మాల్తీ చహర్‌

cricketers Tying Rakhi with Their sisters Photos12
12/17

సురేష్ రైనా-రేణు

cricketers Tying Rakhi with Their sisters Photos13
13/17

ఆకాష్ దీప్‌-జ్యోతి సింగ్‌

cricketers Tying Rakhi with Their sisters Photos14
14/17

వాషింగ్ట‌న్ సుంద‌ర్‌-శైల‌జ

cricketers Tying Rakhi with Their sisters Photos15
15/17

శివమ్‌ దూబే-పూజా దూబే

cricketers Tying Rakhi with Their sisters Photos16
16/17

విరాట్‌ కోహ్లి- భావనా కోహ్లి ధింగ్రా

cricketers Tying Rakhi with Their sisters Photos17
17/17

రిషభ్‌ పంత్‌- సాక్షి పంత్‌

# Tag
cricketers tying rakhi Sister Photos
