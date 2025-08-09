సోదరీమణులతో టీమిండియా క్రికెటర్లు (ఫొటోలు)

1/17
2/17
సచిన్ టెండుల్కర్- సవిత టెండుల్కర్
3/17
శ్రేయస్ అయ్యర్- శ్రేష్టా అయ్యర్
4/17
వీరేంద్ర సెహ్వాగ్- అంజు, మంజు
5/17
శుబ్మన్ గిల్- షానీల్ గిల్
6/17
అర్జున్ టెండుల్కర్- సారా టెండుల్కర్
7/17
సూర్యకుమార్ యాదవ్-దినల్ యాదవ్
8/17
రింకూ సింగ్- నేహా సింగ్
9/17
నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి-తేజస్వి రెడ్డి
10/17
శ్రేయస్ అయ్యర్- శ్రేష్టా అయ్యర్
11/17
దీపక్ చహర్- మాల్తీ చహర్
12/17
సురేష్ రైనా-రేణు
13/17
ఆకాష్ దీప్-జ్యోతి సింగ్
14/17
వాషింగ్టన్ సుందర్-శైలజ
15/17
శివమ్ దూబే-పూజా దూబే
16/17
విరాట్ కోహ్లి- భావనా కోహ్లి ధింగ్రా
17/17
రిషభ్ పంత్- సాక్షి పంత్