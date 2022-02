Shankar Daughter Turns As Singer : ప్రముఖ దర్శకుడు శంకర్‌ కుమార్తె అదితి హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. కార్తి సరసన ఆమె నటిస్తున్న సినిమా ప్రస్తుతం సెట్స్‌మీదుంది. అయితే అదితి హీరోయిన్‌గానే కాకుండా సింగర్‌గానూ పరిచయం అవుతుంది.

మెగా హీరో వరుణ్‌ తేజ్‌ నటిస్తున్న గని చిత్రంలో రోమియో జూలియట్ అనే రొమాంటిక్ సాంగ్‌ను అదితి పాడింది. ఈ పాటను రేపు(మంగళవారం)రిలీజ్‌ చేయనున్నారు. విజయవాడ కేఎల్‌ యూనివర్సిటీలో జరిగే ఓ కార్యక్రమంలో మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ తమన్‌ ఈ పాటను ఆవిష్కరించనున్నారు.

MY SINGING DEBUT✨🎙🎼

Waited so long to share this with you all. Another dream come true. @MusicThaman sir Thank you so much for trusting me and giving me this opportunity. Hope you guys like it♥️🧿🤞#ghani #romeojuliet #singingdebut pic.twitter.com/JOboB9VaMM

— Aditi Shankar (@AditiShankarofl) February 6, 2022