 ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ హీరో కొత్త సినిమా.. ఆసక్తిగా టీజర్ | Dheekshith Shetty latest Movie Shabara Telugu Teaser out now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Shabara Telugu Teaser: రక్తం చూడని యుద్ధం ఉంటుందా?.. ఆసక్తిగా టీజర్

Jan 28 2026 5:13 PM | Updated on Jan 28 2026 5:51 PM

Dheekshith Shetty latest Movie Shabara Telugu Teaser out now

కన్నడ హీరో దీక్షిత్‌శెట్టి నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం శబర. ఈ మూవీకి కిలారు ప్రేమ్‌ చంద్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో మిషా నారంగ్ హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. తాజాగా ఈ మూవీ టీజర్‌ను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఈ టీజర్ చూస్తుంటే బంగారం నేపథ్యంలో ఈ మూవీని తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది.

ఓ ప్రపంచమంతా బంగారమే ఉందని తెలిసినప్పుడు.. ఎన్ని యుద్ధాలు జరిగి ఉంటాయ్‌? ఎన్ని ప్రాణాలు పోయింటాయి? ఈ నేల ఎంత రక్తాన్ని చూసి ఉంటుంది? అనే డైలాగ్స్ ఈ సినిమాపై ఆసక్తి పెంచుతున్నాయి. రక్తం చూడని యుద్ధం ఉంటుందా? అనే డైలాగ్, విజువల్స్‌తో టీజర్‌ విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ చిత్రంలో మోహన్ భగత్, రాజీవ్ గోవింద పిళ్లై, కృతికా సింగ్ యాదవ్, భూషణ్ కళ్యాణ్, ఆరుష్, ప్రమోదిని, శుభం తోమర్, శ్రీకాంత్, అనిరుధ్ అరుణ్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి మిధున్ ముకుందన్ సంగీతమందిస్తున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ శ్రుతిహాసన్ బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 2

ప్రియాంక చోప్రా జనవరి జ్ఞాపకాలు.. కూతురు, భర్తతో చిల్ మోడ్ (ఫొటోలు)
photo 3

#AjitPawarPlaneCrash : బారామతి ఘోర విమాన ప్రమాద దృశ్యాలు

photo 4

పవార్‌ ఇంట తీవ్ర విషాదం.. అజిత్‌ పవార్‌ ఈ చిత్రాలు చూశారా?
photo 5

విశాఖలో క్రికెట్ సందడి..భారత్, కివీస్ నాలుగో టి20 (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Slams Chandrababu Govt Over Conducting illegal Sankranti Fest Events 1
Video_icon

ఎన్నడూ లేనట్టుగా బహిరంగంగానే.. సంక్రాంతి సంబరాలుపై జగన్ రియాక్షన్
MLA Arava Sridhar Victim Reveals SHOCKING Evidence in Front of Media 2
Video_icon

ఆ ఒక్క మెసేజ్ నా జీవితాన్నే నాశనం చేసింది!
YS Jagan Comments on TDP Manifesto 3
Video_icon

YS Jagan: కూటమి మేనిఫెస్టో అట్టర్ ఫ్లాప్

Huge Road Accident In Medipalli 4
Video_icon

Medipalli : అతివేగానికి మరో ఇద్దరు యువకులు బలి
Janasena MLA Arava Sridhar Victim Advocate SHOCKING Comments 5
Video_icon

నేనే అడ్వకేట్... ఎలా తప్పించుకుంటాడో చూస్తా
Advertisement
 