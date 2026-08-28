 దీపిక సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ప్రభాస్ 'స్పిరిట్'ని ఉద్దేశించా? | Deepika Padukone Latest Comments And Connection Spirit Movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Deepika Padukone: దీపిక కామెంట్స్ వైరల్.. వీడియోలో నిజమెంత?

Aug 28 2026 3:30 PM | Updated on Aug 28 2026 3:38 PM

Deepika Padukone Latest Comments And Connection Spirit Movie

బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణె.. కల్కి 2898 ఏడీ సీక్వెల్, స్పిరిట్ సినిమాల నుంచి తప్పుకొంది. గత కొన్నాళ్ల నుంచి ఈ విషయమై ఎప్పటికప్పుడు చర్చ జరుగుతూనే ఉంది. కొన్నిరోజుల క్రితమే 'స్పిరిట్' నిర్మాత, డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా సోదరుడు ప్రణయ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. దీపికని తప్పించడానికి గల కారణాలు చెప్పాడు. మరోవైపు దీపిక సంచలన కామెంట్స్ చేసిన ఓ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.

(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన తెలుగు సినిమా)

'ఈ మధ్యే నేను ఓ సినిమా నుంచి తప్పుకొన్నాను. అందులో హీరో, ఆయన రెమ్యునరేషన్ ఎంత తీసుకుంటున్నానారో నాకు తెలుసు. నా దృష్టిలో ఆ హీరో కంటే నా సక్సెస్ రేటే ఎక్కువ. దీంతో నా పారితోషికం ఇంత అని చెప్పగానే మా దగ్గర అంత బడ్జెట్ లేదని నిర్మాతలు చెప్పారు. దీంతో ఆ చిత్రాన్ని నేను వదులుకున్నాను' అని సదరు వీడియోలో దీపికా చెబుతోంది.

ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది ప్రభాస్, స్పిరిట్ సినిమాని ఉద్దేశించి దీపికా పదుకొణె ఇలా మాట్లాడిందని అంతా అనుకుంటున్నారు. కానీ అసలు నిజం ఇది కాదు. ఆరేడేళ్ల క్రితం అంటే 2019లో ఓ పుస్తకావిష్కరణ సందర్భంగా దీపిక ఈ కామెంట్స్ చేసింది. అప్పటికి కల్కి, స్పిరిట్ చిత్రాలు గానీ ఒప్పుకోలేదు. అయితే ఇది తెలియని చాలామంది నెటిజన్లు.. ప్రభాస్, స్పిరిట్ గురించి ఇలా అంటోందా అని మాట్లాడుకుంటున్నారు. 

(ఇదీ చదవండి: కొత్త సీన్లతో మళ్లీ అర్జున్‌రెడ్డి.. ఈసారి ఎలా ఉంటుందంటే?)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చిత్రమైన డ్రస్‌లో అనుపమ పరమేశ్వరన్ (ఫొటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ ఇంట్లో సందడిగా వరలక్ష‍్మి వ్రతం (ఫొటోలు)
photo 3

సమంత ప్రెగ్నెన్సీ గ్లో చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 4

చీరకట్టుతో రీతూ వర్మ ( ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ లో ఉత్సాహంగా 10కె రన్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Public Fire On MP Dharmapuri Aravind Decision 1
Video_icon

అరవింద్ కు కారు తెచ్చిన తంటా
Jabardasth Komarakka Irumudi Movie Remuneration 2
Video_icon

ఇరుముడి నాగులు రెమ్యునరేషన్ ఎంతంటే?
A Boy Pulls The Bus With His Teeth Video Goes Viral 3
Video_icon

చిన్నోడే కానీ బలం చూస్తే షాకే.. పంటితో 3.5 టన్నుల బస్సు లాగాడు
Student Attended For NEET Exam After Consuming Alcohol 4
Video_icon

మందు తాగి NEET పరీక్షకు.. బయటకు గెంటేసిన సెక్యూరిటీ
Big Challenge To PM Balendra Shah To Rebuild Nepal 5
Video_icon

యువ ప్రధానికి బిగ్ ఛాలెంజ్.. నేపాల్ పునర్నిర్మాణం అంత ఈజీ కాదు
Advertisement
 