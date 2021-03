చియాన్‌ విక్రమ్‌ 60వ సినిమా షూటింగ్‌ నేడు లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు కార్తీక్‌ సుబ్బరాజు సంగీత దర్శకుడు సంతోష్‌ నారాయణన్‌కు స్వాగతం చెప్తూ ట్వీట్‌ చేశాడు. కానీ ఈ ట్వీట్‌ అభిమానులను ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురి చేసింది. కారణం.. ఈ చిత్రానికి గతంలో అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ సంగీతాన్ని అందిస్తాడని ప్రకటించారు. కానీ ఏమైందో ఏమోకానీ సడన్‌గా అతడిని సైడ్‌ చేస్తూ సంతోష్‌ పేరును ప్రకటించారు. "అవును, ఈ సినిమాకు సంతోష్‌ నారాయణన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. మమ్మల్ని అర్థం చేసుకుని అండగా నిలిచినందుకు అనిరుధ్‌కు కృతజ్ఞతలు. ఈ రోజే చిత్రీకరణ ప్రారంభమవుతోంది" అంటూ కార్తీక్‌ సుబ్బరాజు ట్వీట్‌ చేశాడు. చిత్రయూనిట్‌ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై కొందరు హర్షం వ్యక్తం చేస్తుండగా మరికొందరు మాత్రం అనిరుధ్‌ మాస్‌ బీజీఎమ్‌ మిస్‌ అవుతామని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

Yes... It's A Santosh Narayanan Musical!!

Welcome to the Gang @Music_Santhosh

Thanks @anirudhofficial for your understanding & Support ... #Chiyaan60 shoot starts from TODAY...

Need all your Support, Blessings and Love 🙏

More updates to follow.... pic.twitter.com/ZqmFKU6J86

— karthik subbaraj (@karthiksubbaraj) March 10, 2021