 రిలీజ్ రోజే కలెక్షన్స్ పోస్టర్.. ఇదేం విడ్డూరం? | Chennai Love Story Movie Collection Latest | Sakshi
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Chennai Love Story Collection: కేవలం ప్రీమియర్లకే అన్ని కోట్లు వచ్చాయా?

Jul 24 2026 2:52 PM | Updated on Jul 24 2026 2:56 PM

Chennai Love Story Movie Collection Latest

కిరణ్ అబ్బవరం, గౌరిప్రియ జంటగా నటించిన 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' సినిమా థియేటర్లలోకి వచ్చింది. ప్రేమకథగా తీసిన ఈ చిత్రంపై ఓ మాదిరి అంచనాలు ఉండేవి. అందుకు తగ్గట్లే కొన్నిచోట్ల పాజిటివ్ టాక్ మరికొన్ని చోట్ల మిక్స్‌డ్ టాక్ వినిపిస్తోంది. ఒకటి రెండు రోజులు ఆగితే అసలు ఫలితం ఏంటనేది తేలుతుంది. ఇదంతా పక్కనబెడితే రిలీజైన రోజే మూవీ టీమ్, కలెక్షన్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేయడం ఇక్కడ విచిత్రంగా అనిపించింది.

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'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' సినిమాకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని కొన్నిచోట్ల గురువారం రాత్రి ప్రీమియర్స్ వేశారు. కేవలం పెయిడ్ ప్రీమియర్ షోల ద్వారానే రూ.3.13 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ వచ్చాయని మూవీ టీమ్ ఓ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసింది. ఇది కాస్త ఎబ్బెట్టుగా అనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే కిరణ్ అబ్బవరం స్టార్ హీరో కాదు, అలా అని టికెట్ రేట్లు కూడా పెంచలేదు. ప్రీమియర్లు కూడా గురువారం రాత్రి ఒకటి రెండు షోలు వేశారు. అంతమాత్రానికే రూ.3 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్స్ వచ్చాయా అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న.

టాలీవుడ్‌లో ఒకప్పుడు కలెక్షన్స్ పోస్టర్స్ వేస్తే జనాలు కూడా అదే నిజమని నమ్మేసేవాళ్లు. కానీ తర్వాత రోజుల్లో దిల్ రాజు, నాగవంశీ లాంటి ప్రముఖ నిర్మాతలే.. ప్రేక్షకులని ఆకట్టుకోవడం కోసం కొంత మొత్తం పెంచేసి నంబర్లు వేస్తుంటామని బాహాటంగానే ఒప్పుకొన్నారు. దీంతో ఆడియెన్స్ కూడా వసూళ్ల పోస్టర్ రిలీజ్ కాగానే ఇది నిజమా కాదా అని కనిపెట్టేస్తున్నారు.

'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' విషయానికొస్తే.. నివి(గౌరీప్రియ) తన ప్రియుడు అజయ్‌(త్రిగుణ్‌)తో పెళ్లికి రెడీ అవుతుంది. కానీ ముహూర్తం టైంకి మరో అమ్మాయిని ప్రేమించానని చెప్పి, అజయ్ వెళ్లిపోతాడు. దీంతో హీరోయిన్ చెన్నై వెళ్లిపోతుంది. దేవదాసులా మందుకు బానిసవుతుంది. ఆ టైంలో స్టీవెన్‌ శంకర్‌ (కిరణ్‌ అబ్బవరం) ఈమెకు పరిచయమవుతాడు. దర్శకుడు అవ్వాలనే ఆశతో చెన్నైలోకి అడుగు పెట్టిన ఇతడికి నివి ఫ్రెండ్స్‌ గ్యాంగే ఆశ్రయమిస్తారు.

తొలుత స్టీవెన్, నివికి చిరాకు తెప్పించినా తర్వాత అతడికి దగ్గరవుతుంది. మళ్లీ ఈమెలో ప్రేమ చిగురిస్తుంది. తర్వాత వాళ్లిద్దరి ప్రయాణం ఎలా సాగింది? వీళ్ల ప్రేమకథలో ఎదురైన సవాళ్లేంటి? మరో అమ్మాయిని ప్రేమించానని చెప్పి పెళ్లి పీటలపై నివిని వదిలేసి వెళ్లిపోయిన అజయ్‌.. మళ్లీ ఆమె జీవితంలోకి ఎందుకొచ్చాడు? చివరకు ఏమైందనేదే మిగతా స్టోరీ.

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