 'వారణాసి' కథ సుఖాంతం.. 'స్పిరిట్' సంగతేంటి? | Mahesh Babu Varanasi Movie Title Issue Resolved | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Varanasi Movie: రాజమౌళికి లైన్ క్లియర్.. ముగిసిన టైటిల్ వివాదం

Jul 24 2026 1:00 PM | Updated on Jul 24 2026 1:09 PM

Mahesh Babu Varanasi Movie Title Issue Resolved

రీసెంట్ టైంలో మహేశ్ బాబు 'వారణాసి', ప్రభాస్ 'స్పిరిట్' సినిమాలు ఊహించని విధంగా ఒకే సమస్యలో చిక్కుకున్నాయి. వీటికి సంబంధించిన టైటిల్స్‌ని వేరే నిర్మాతలు కూడా తమ చిత్రాలకు పెట్టుకోవడం చర్చనీయాంశమైంది. అయితే వీటి విషయంలో మూవీ టీమ్స్ ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటారోనని అంతా అనుకున్నారు. అయితే 'వారణాసి' టైటిల్ వివాదం ముగిసింది.

(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలోకి నాగదుర్గ కొత్త సినిమా.. అధికారిక ప్రకటన)

ఇదివరకే 'వారణాసి' టైటిల్‌ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్న నిర్మాత సుబ్బారెడ్డి.. ఈ పేరుపై హక్కులు తనకే ఉన్నప్పటికీ ఎలాంటి ప్రతిఫలం ఆశించకుండా రాజమౌళి-మహేశ్ ప్రాజెక్టుకి ఇచ్చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. తన అభిమాన హీరో మహేశ్ బాబు చిత్రానికి టైటిల్ ఇవ్వడం తన అదృష్టంగా భావిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. తెలుగు దర్శకుల సంఘం మాజీ అధ్యక్షుడు వీరశంకర్, నిర్మాతల మండలి ప్రధాన కార్యదర్శి టి.ప్రసన్నకుమార్‌ సమక్షంలో 'వారణాసి' సినిమా టైటిల్‌కి సంబంధించిన పత్రాల్ని నిర్మాత కె.ఎల్‌.నారాయణకు సుబ్బారెడ్డి ఇటీవల అందజేశారు.

అయితే ఈ చిత్ర టైటిల్ వివాదం ముగిసింది గానీ 'స్పిరిట్' విషయంలో సందిగ్ధం కొనసాగుతోంది. తెలుగులోనే ఇదే పేరుతో ఓ చిన్న సినిమాని కూడా తీశారు. అయితే తమకు నోటీసులు పంపించారని సదరు చిన్న నిర్మాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మీడియా ముందు తమ గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు. మరి 'స్పిరిట్' టైటిల్ వివాదం ఎప్పుడు ముగుస్తుందో?

(ఇదీ చదవండి: ఏడాది కష్టపడ్డా.. 'జన నాయగన్'లో నా సీన్ తీసేశారు: తమిళ నటి)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రిలీజైన 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ'.. ట్రెండింగ్‌లో గౌరిప్రియ (ఫొటోలు)
photo 2

నల్ల చీరలో గ్లామరస్ మలయాళ కుట్టి (ఫొటోలు)
photo 3

శ్రీనిధి.. అందాల నిధి (ఫొటోలు)
photo 4

నారింజ రంగు డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతున్న నటి సిరి హనుమంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

వైభ‌వ్ విశ్వ‌రూపం.. జింబాబ్వేపై భార‌త్ ఘ‌న విజ‌యం (ఫొటోలు)

Video

View all
CJP Abhijeet Dipke Sensational Comments On Modi Govt 1
Video_icon

మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయొచ్చు CJP అభిజిత్ సంచలన కామెంట్స్
Social Media Post By RAF Officer Triggers Political Row 2
Video_icon

బొద్దింకలతో పోలుస్తారా..? అధికారిణికి కాక్రోచ్ కౌంటర్

The Rise & Downfall of Prithvi Shaw 3
Video_icon

మరో సచిన్ అన్నారు ఆ మందు వాడి కెరీర్ క్లోజ్
CJP Abhijeet Dipke Ready For Talk With Central 4
Video_icon

కేంద్రం ముందుకు CJP అభిజిత్
Venkat Reddy Comments On PM Modi Over Dharmendra Pradhan Resign 5
Video_icon

ధర్మేంద్ర రాజీనామా నుంచి PM మోదీ రాజీనామా వరకు వెళ్లిందంటే.. నెక్స్ట్ జరగబోయేది అదే..
Advertisement
 