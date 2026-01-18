విక్టరీ బరాబర్‌

చంద్రహాస్ హీరోగా రూపొందిన చిత్రం ‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’. మిస్ ఇండియా ఫైనలిస్ట్ మేఘనా ముఖర్జీ హీరోయిన్గా, అర్జున్ మహీ (‘ఇష్టంగా’ ఫేమ్) ప్రతినాయకుడిగా నటించారు. సంపత్ రుద్ర దర్శకత్వంలో కాకర్ల సత్యనారాయణ సమర్పణలో గెడా చందు, గాయత్రి చిన్ని, ఏవీఆర్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ చిత్రం విడుదల తేదీ ప్రకటన కార్యక్రమాన్ని హైదరాబాద్లోని బ్రిలియంట్ గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజీస్లో నిర్వహించారు.
ఫిబ్రవరి 6న చిత్రాన్ని విడుదల చేయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రహాస్ మాట్లాడుతూ – ‘‘ఫిబ్రవరి 6న ‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’తో విక్టరీ కొట్టబోతున్నాం అని నమ్మకంగా చెబుతున్నాను’’ అన్నారు. సంపత్ రుద్ర మాట్లాడుతూ – ‘‘ఒక ఊరిలో ఒక అమ్మాయి, ఒక అబ్బాయి ఘర్షణ పడితే ఎలా ఉంటుంది? అనేదే మా సినిమా. తెలంగాణ బ్యాక్డ్రాప్లో వినోదాత్మకంగా సాగుతుంది’’ అని చెప్పారు.