 రివ్యూ కమిటీకి జన నాయగన్‌.. ఈసారైనా వస్తాడా..? | Censor Committee Again Watch Now Jana Nayagan movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రివ్యూ కమిటీకి జన నాయగన్‌.. ఈసారైనా వస్తాడా..?

Mar 8 2026 1:30 PM | Updated on Mar 8 2026 1:30 PM

Censor Committee Again Watch Now Jana Nayagan movie

కోలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో విజయ్‌ నటించిన జన నాయగన్‌ సినిమా కోసం ఆయన ఫ్యాన్స్‌ ఎదురుచూస్తున్నారు. దర్శకుడు హెచ్‌.వినోద్‌ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం సెన్సార్‌ వివాదంలో చిక్కుకుంది. ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి విడుదల కావాల్సిన సినిమా వాయిదా పడుతూనే వస్తుంది.  మద్రాసు హైకోర్టుతో పాటు సుప్రీంకోర్టు, సింగిల్ బెంచ్‌, డివిజన్‌ బెంచ్‌ అంటూ ఈ కేసు తిరుగుతూనే ఉంది. ఫైనల్‌గా కోర్టు ఆదేశాల మేరకు చిత్ర యూనిట్‌ ‘జన నాయగన్‌’ను సెన్సార్‌ బోర్డు రివ్యూ కమిటీకి పంపింది. నేడు మార్చి 8న మద్యాహ్నం తర్వాత ఈ చిత్రాన్ని ఈ కమిటీ మరోసారి చూడనుంది.

జన నాయగన్‌ సినిమా చూసిన తర్వాత రివ్యూ కమిటీ ఏమైనా అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తే.. ఆ సీన్స్‌ను కట్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది.  ఆ తర్వాతనే సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ జారీ చేస్తారు. దీంతో జన నాయగన్‌ విడుదలకు లైన్‌ క్లియర్‌ అవుతుంది. అన్నీ అనకున్నట్లు జరిగితే ఉగాది కానుకగా మార్చి 19న ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేసే ఛాన్స్‌ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. రంజాన్‌ కూడా కలిసి రావడంతో ఈ సెలవులు జన నాయగన్‌ కలెక్షన్స్‌కు బాగా ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ట్రెండింగ్ బ్యూటీ గిరిజా ఓక్ ఫన్నీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

'మృత్యుంజయ్' థ్రిల్లింగ్ బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

తమిళనాడు డివోషనల్ ట్రిప్‌లో తెలుగు హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఒకప్పటి హీరోయిన్ మాలశ్రీ ఇంట్లో పెళ్లి సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Trump Attends US Soldiers Final Rights At Dover Air Force Base 1
Video_icon

అమెరికాకు చేరుకున్న సైనికుల పార్థివదేహాలు ట్రంప్ నివాళి
Special Story On India Vs New Zealand T20 World Cup Final Match 2
Video_icon

భారత్ ను టెన్షన్ పెడుతున్న కీలక అంశాలు..
Analyst Srinivas Says Huge Loss For America In Iran Israel War 3
Video_icon

అమెరికాకు భారీ నష్టం.. కొండను తవ్వి ఎలుకను పట్టారా
Ding Dong 2 O Political Satires Comic Show 7th March 2026 4
Video_icon

చానా కాలం యాదుండే వీడియో
CM Chandrababu Fear Of Central Govt On Resignation 5
Video_icon

చంద్రబాబు రాజీనామా? నెక్స్ట్ సీఎం కాపులకేనా?
Advertisement
 