BTS Band Dance To Samantha Song PM Modi Steps To Srivalli Song: ఐకానిక్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్, స్టార్‌ హీరోయిన్‌ సమంత కలిసి అదరగొట్టిన సాంగ్‌ 'ఊ అంటావా మావ.. ఉఉ అంటావా మావ'. క్రియేటివ్‌ డైరెక్టర్‌ సుకుమార్‌ దర్శకత్వంలో వస్తున్న పుష్ప సినిమాలో ఐటెం సాంగ్ అంటే ఒకరకమైన క్రేజ్ ఉంటుంది. అలాంటిది ఆ స్పెషల్‌లో సమంత వంటి అగ్రకథానాయిక స్టెప్పులు వేయనుందని తెలిసినప్పటినుంచి బజ్‌ విపరీతంగా పెరిగింది. ఆ పాటపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. అందుకు తగినట్లుగానే దేవిశ్రీ ప్రసాద్‌ మ్యూజిక్‌, చంద్రబోస్‌ లిరిక్స్‌, సమంత, అల్లు అర్జున్ స్టెప్పులు పాటను ఓ రేంజ్‌లో తీసుకెళ్లాయి. ఈ పాట యూట్యూబ్‌లో మిలియన్లలో వ్యూస్ సొంతం చేసుకుని రికార్డ్‌ సృష్టించింది.

ఈ పాటకు వస్తున్న క్రేజ్‌ చూసి ఇదివరకే పలువురు కవర్‌ సాంగ్స్‌, రీల్స్‌ చేసి ఆకట్టుకున్నారు. నెటిజన్లు ఈ పాటపై ఎడిటింగ్‌ వీడియోలు క్రియేట్ చేసి అబ్బురపరుస్తున్నారు. తాజాగా ప్రముఖ కొరియన్‌ పాప్‌ సింగింగ్ బ్యాండ్ బీటీఎస్‌ చేసిన 'బాయ్‌ విత్‌ లవ్‌' వీడియోకు 'ఊ అంటావా మావ' పాటను జత చేసి ఓ నెటిజన్‌ ప్రత్యేక వీడియోను రూపొందించాడు. 'పుష్ప బీట్‌ను బీటీఎస్‌ ఫాలో కాలేదు. బీటే బీటీఎస్‌ను ఫాలో అయ్యింది. బీటీఎస్‌లో టీ అంటే టాలీవుడ్‌' అని రాసుకొచ్చాడు. ఈ వీడియోలో బీటీఎస్‌ టీమ్‌ అయిన ఆర్‌ఎం, జిన్‌, సుగా, జిమిన్‌, వి, జంగ్‌కూక్‌, జె. హోప్‌ వేసిన స్టెప్పులు తెలుగు పాట బీట్‌కు సరిగ్గా సరిపోయేలా ఉండటంతో ఈ క్రియేటెడ్ వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.



అలాగే పుష్పలోని మరొక సూపర్‌ డూపర్‌ హిట్‌ సాంగ్‌ శ్రీవల్లి. ఈ పాటకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్టెప్పులేసినట్లుగా ఓ యానిమేటెడ్ వీడియోను మరొ నేటిజన్ క్రియేట్‌ చేశాడు. అలా క్రియేట్ చేసిన ఆ వీడియోను నెట్టింట్లో వదిలేయగా.. నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకర్షిస్తోంది.



My favourite WhatsApp forward! The creators in our country don’t sleep 😂

Looking great Modiji! @narendramodi @alluarjun #Pushpa pic.twitter.com/QBkxX51b3a

— Akshat Saraf (@AkshatSaraf) January 21, 2022