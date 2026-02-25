 ప్రేయసితో బిగ్‌బాస్‌ షణ్ముఖ్‌ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ | Bigg Boss Shanmukh Jaswanth Engagement With Vaishnavi Chodisetti, Photos Went Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Shanmukh Engagement Photos: 'దేవుడి ప్లాన్‌..' నిశ్చితార్థ ఫోటోలు షేర్‌ చేసిన షణ్ముఖ్‌

Feb 25 2026 6:47 PM | Updated on Feb 25 2026 6:52 PM

Bigg Boss Shanmukh Jaswanth Engaged with Vaishnavi Chodisetti

ఒకప్పుడు కవర్‌ సాంగ్స్‌, షార్ట్‌ ఫిలింస్‌ ద్వారా యూట్యూబ్‌లో సెన్సేషన్‌ అయ్యాడు షణ్ముఖ్‌ జశ్వంత్‌. ఆ తర్వాత బిగ్‌బాస్‌లో అడుగుపెట్టి మరింత పాపులర్‌ అయ్యాడు. తర్వాత పలు వివాదాలతో వార్తల్లో నిలిచిన షణ్ను ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఓ గుడ్‌న్యూస్‌ చెప్పాడు. తను ప్రేమలో ఉన్నట్లు వెల్లడించాడు. అమ్మాయి ముఖం చూపించకుండా, పేరు చెప్పకుండా కేవలం V అనే అక్షరాన్ని మాత్రమే వెల్లడించాడు.

ఎంగేజ్‌మెంట్‌
తాజాగా ఆ అమ్మాయితో ఎంగేజ్‌మెంట్‌ జరిగినట్లు తెలిపాడు. ఆ అమ్మాయి మరెవరో కాదు వైష్ణవి చోడిశెట్టి. తనొక ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ అని తెలుస్తోంది. ఫిబ్రవరి 25న అంటే ఈరోజు తన నిశ్చితార్థం జరిగిందని ఫోటోలు షేర్‌ చేశాడు. దేవుడు ఈ రకంగా ప్లాన్‌ చేశాడు.. అయిపాయె అని క్యాప్షన్‌ ఇచ్చాడు. ఈ ఫోటోల్లో షణ్ముఖ్‌ - వైష్ణవి ఇద్దరూ బంగారు రంగు దుస్తుల్లో మెరిసిపోతున్నారు. ఇది చూసిన అభిమానులు ఈ జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

కెరీర్‌
షణ్ముఖ్‌ సోషల్‌ మీడియాలో విపరీతమైన పాపులారిటీ ఉండేది. కానీ ఎప్పుడైతే బిగ్‌బాస్‌ షోలో అడుగుపెట్టాడో అంతా తలకిందులైంది. ఈ రియాలిటీ షోలో నటి సిరి హన్మంత్‌తో లవ్‌ ట్రాక్‌ నడిపాడు. ఇది జనాలకు మింగుడుపడలేదు. ఎందుకంటే అప్పటికే షణ్ను.. దీప్తి సునయనతో ప్రేమలో ఉన్నాడు. ఆల్‌రెడీ ప్రేమలో ఉండగా మళ్లీ ఈ పిచ్చిపనులేంటి? అని అందరూ విమర్శించారు.

తీరా షో నుంచి బయటకు వచ్చాక దీప్తితో బ్రేకప్‌ కూడా అయింది. ఇంతలో డ్రగ్స్‌ కేసులో చిక్కుకున్నాడు. మరోపక్క అమ్మకు క్యాన్సర్‌.. చాలాకాలం పాటు డిప్రెషన్‌తో కుంగిపోయాడు. కానీ నెమ్మదిగా దాన్నుంచి బయటపడి తిరిగి కెరీర్‌పై ఫోకస్‌ పెట్టాడు. అలా ప్రేమకు నమస్కారం అని ఓ సినిమా చేస్తున్నాడు.

 

 

చదవండి: రష్మికకు మూడోసారి.. విజయ్‌కు మాత్రం తొలిసారి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయ్ దేవరకొండ-రష్మిక పెళ్లి సందడి విశేషాలు (ఫొటోలు)
photo 2

కుంభాభిషేక మహోత్సవంలో వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్‌లో మెరిసిపోతున్న శిరీష్-నయనిక (ఫొటోలు)
photo 4

నందిపల్లిలో వైఎస్‌ జగన్‌ పర్యటనతో పండుగ వాతావరణం (ఫొటోలు)
photo 5

Telangana Inter Exams : ఇంటర్ పరీక్షలు ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Video

View all
India Semifinal Equation: Target to Chase in 11 Overs vs Zimbabwe 1
Video_icon

భారత్ సెమీస్ చేరాలంటే..? 11 ఓవర్లలో ఎంత ఛేజ్ చేయాలంటే..!
Varudu Kalyani Open Challenged to CM Chandrababu Over False Allegations 2
Video_icon

సుబ్బారెడ్డి భార్యను మేం తీసుకొస్తాం చంద్రబాబు, లోకేష్, బిఆర్ నాయుడు.. మీ భార్యలను తీసుకురండి
BJP MLC Somu Veerraju Shock To Chandrababu Govt in Council Over Illegal Soil Mining 3
Video_icon

కూటమి సర్కార్ కు షాకిచ్చిన సోము వీర్రాజు
Lookout Notices Issued Against YouTuber Naa Anveshana 4
Video_icon

యూట్యూబర్‌ అన్వేష్‌పై లుకౌట్ నోటీసులు
Restaurant Selling Spoiled Biryani in Amalapuram 5
Video_icon

Amalapuram: రెస్టారెంట్లో అమలాపురం కుళ్ళిన చికెన్‌తో బిర్యానీ
Advertisement
 