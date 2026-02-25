 మరో ఓటీటీకి టాలీవుడ్ హారర్ థ్రిల్లర్‌.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే? | Naveen Chandra Horror Thriller Movie Honey Streaming in Another ott | Sakshi
Honey Movie Ott: మరో ఓటీటీకి టాలీవుడ్ హారర్ థ్రిల్లర్‌.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?

Feb 25 2026 6:23 PM | Updated on Feb 25 2026 6:37 PM

నవీన్ చంద్ర, దివ్య పిళ్లై ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన హారర్ థ్రిల్లర్‌ మూవీ హనీ.  ఈసినిమాకు కరుణ కుమార్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీని ఓవా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రవి పీట్ల,  ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి నిర్మించారు. ఫిబ్రవరి 6న విడుదలైన థియేటర్లలో ఫర్వాలేదనిపించింది. ఈ సినిమా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్‌ డేట్‌ను మేకర్స్ అఫీషియల్‌గా ప్రకటించారు. ఈనెల 27 నుంచి సన్‌ నెక్ట్స్‌లో ప్రసారం కానుందని వెల్లడించారు.

తాజాగా మరో ఓటీటీలోనూ హనీ సందడి చేయనుందని నవీన్‌చంద్ర తెలిపారు. ఈ మేరకు ప్రత్యేకంగా ఓ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. ఫిబ్రవరి 27 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుందని ప్రకటించారు. దీంతో ఓకే రోజు రెండు ఓటీటీల్లో హనీ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. కాగా.. క్షుద్రపూజలు, చేతబడులు అనే కాన్సెప్ట్‌తో పాటు డార్క్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్‌గా ఈ మూవీని తెరకెక్కించారు. ఈ మూవీలో  దివ్యా పిళ్లై, దివి, రాజా రవ్రీంద కీలక పాత్రలలో కనిపించారు.
 

 

