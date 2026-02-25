 బుల్లితెరపై మనశంకరవరప్రసాద్‌గారు.. ప్రీమియర్ ఎప్పుడంటే? | Megastar Chiranjeevi Mana Shankara Vara Prasad Garu Movie Set For TV Premiere On Zee Telugu, Video Went Viral | Sakshi
Mana Shankara Varaprasad Garu Movie: బుల్లితెరపై మనశంకరవరప్రసాద్‌గారు.. ప్రీమియర్ ఎప్పుడంటే?

Feb 25 2026 5:59 PM | Updated on Feb 25 2026 6:22 PM

Megastare Chiranjeevi mana shankara varaprasad garu on tv Premiere

మెగాస్టార్-చిరంజీవి కాంబోలో వచ్చిన సంక్రాంతి సినిమా 'మనశంకర వరప్రసాద్‌గారు'. జనవరి 12న థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ మూవీ సూపర్‌ హిట్‌గా నిలిచింది. నయనతార హీరోయిన్‌గా నటించిన ఈ సినిమాలో.. వెంకటేశ్ కీలకపాత్రలో మెప్పించారు. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది.  అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ మూవీ సంక్రాంతి విన్నర్‌గా నిలిచింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ఓటీటీలో సందడి చేస్తోంది. జీ5 వేదికగా బుల్లితెర ప్రియులను ‍అలరిస్తోంది.

తాజాగా ఈ సినిమా టీవీల్లోనూ రానుంది. ఈనెల 28న టెలివిజన్ ప్రేక్షకులను అలరించనుంది. జీ తెలుగు ఛానెల్‌లో శనివారం సాయంత్రం ఐదున్నర గంటలకు టీవీల్లో ప్రసారం కానుంది. ఈ విషయాన్ని జీ తెలుగు అఫీషియల్‌గా అఫీషియల్‌గా ప్రకటించింది. మెగా పండగ అంటూ ప్రత్యేక పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేసింది. ఈ ప్రకటనతో టీవీ లవర్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. 
 

 

