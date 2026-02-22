 ఇంకా అదే బాధలో ఉన్న ఇమ్మాన్యుయేల్‌ | Bigg Boss Emmanuel Cries on Stage over Parents Struggle when he is in Reality Show | Sakshi
Feb 22 2026 3:44 PM | Updated on Feb 22 2026 3:48 PM

Bigg Boss Emmanuel Cries on Stage over Parents Struggle when he is in Reality Show

బిగ్‌బాస్‌ ట్రోఫీ సాధించాలంటే గేమ్స్‌ గెలవడం కాదు, ప్రేక్షకుల మనసు గెలవాలి. అప్పుడే టైటిల్‌ కొట్టడం సాధ్యమవుతుంది. అది ఇమ్మాన్యుయేల్‌కు బాగా తెలుసు. అందుకే షోలో అడుగుపెట్టిన మొదటి క్షణం నుంచి అందర్నీ నవ్విస్తూ, అన్ని ఆటల్లోనూ టఫ్‌ కాంపిటీషన్‌ ఇస్తూ తనకు తిరుగులేదని నిరూపించుకున్నాడు.

గెలుపు తథ్యం అనుకుంటే..
అతడి ఆట, మాట, తీరు అన్నీ చూసిన నాగార్జున ప్రతివారం ఇమ్మూపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించేవాడు. గోల్డెన్‌ స్టార్‌ బ్యాడ్జ్‌ ఇచ్చేవాడు. ఇంట్లోకి వచ్చినవాళ్లందరూ కూడా ఇమ్మూని ఆకాశానికి ఎత్తేయడంతో తనకు తిరుగులేదనుకున్నాడు. ట్రోఫీ గెలుస్తానని నమ్మకంగా ఉన్నాడు.

ఫైనల్స్‌లో నాలుగో స్థానం
కానీ అనూహ్యంగా ఇమ్మూ, తనూజ మధ్య ఉన్న పోటీ.. షో చివరాఖరకు వచ్చేసరికి తనూజ వర్సెస్‌ కల్యాణ్‌గా మారిపోయింది. పవన్‌ కూడా ఇమ్మూని వెనక్కు నెట్టి రేసులో ముందుకు వచ్చాడు. దాంతో ఫైనల్స్‌లో ఇమ్మూ నాలుగో స్థానంతో సరిపెట్టుకున్నాడు. కల్యాణ్‌ ట్రోఫీ గెలవగా తనూజ రన్నరప్‌, పవన్‌ సెకండ్‌ రన్నరప్‌గా నిలిచారు. అసలు గెలవకపోడమే అనంతమైన బాధ అంటే ఏకంగా నాలుగో స్థానంలో ఉండటంతో ఇమ్మాన్యుయేల్‌ తట్టుకోలేకపోయాడు. 

విన్నర్‌గా ఎందుకు చూడరు?
తాజాగా బీబీ ఉత్సవం ప్రోమోలో తనకు అన్నింటికన్నా పెద్ద బాధ ఏంటో బయటపెట్టాడు. తల్లితో పాటు స్టేజీపైకి వచ్చిన ఇమ్మూ.. కమెడియన్లను విన్నర్‌గా చూడరనే విషయం నాకు తెలుసు. కానీ ఎందుకు చూడరు? మనం గేమ్స్‌ ఆడితే చూస్తారుగా అనుకున్నాను. నా నమ్మకం నిలబడలేదు. అలా అని ఓడిపోయినందుకు కొంచెం కూడా బాధపడలేదు. కానీ, అమ్మానాన్న ఇద్దరూ క్యారేజీ కట్టుకుని బైక్‌పై 90 ఊర్లు తిరిగారు. నాకు ఓటేయమని పాంప్లెట్లు పంచారు. 

హీరో చేతుల మీదుగా సన్మానం
ఇప్పటికీ నా మైండ్‌లో అదే తిరుగుతోంది అంటూ ఏడ్చేశాడు. అటు ఇమ్మూ తల్లి కూడా కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. అనంతరం హీరో నిఖిల్‌.. స్టేజీపైకి వచ్చి ఇమ్మూ తల్లికి శాలువా కప్పి సన్మానం చేశాడు. అలాగే ఇమ్మాన్యుయేల్‌కు బిగ్‌బాస్‌ 9 ఆల్‌రౌండర్‌ అనే ట్రోఫీని అందించాడు. ఏదేమైనా ఎంత కష్టపడ్డా తనకు విజయం దక్కలేదన్న బాధ ఇమ్మూ మనసులో ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది!

Jagtial District Malyala Canal Car Incident 1
Video_icon

కారులో డెడ్ బాడీ
Jai Hanuman Movie Pooja Ceremony At Hampi 2
Video_icon

హనుమాన్ సీక్వెల్.. “జై హనుమాన్” మొదలైంది.. పూజా కార్యక్రమంలో రిషబ్ శెట్టి
ACP Tirupati Reddy Press Meet On Boggula Srinivas Incident 3
Video_icon

బొగ్గుల శ్రీనివాస్ ది హత్యే.. చంపింది వాళ్లే.. ACP సంచలన ప్రెస్ మీట్
YSRCP Naga Malleswari Serious Warning To Minister Vangalapudi Anitha 4
Video_icon

గుర్తుపెట్టుకో.. చెంపలేసుకొని సారీ చెప్పే రోజు దగ్గర్లోనే ఉంది
70th Filmfare Awards 2026 Highlights 5
Video_icon

కొచ్చిలో ఘనంగా 70వ ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డ్స్ వేడుకలు
