 బిగ్‌బాస్‌లో కంటెస్టెంట్ల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం | Bigg Boss 10 Nominations Heat Up As Naresh Shalini And Varshini Clash | Sakshi
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Bigg Boss 10 : బిగ్‌బాస్‌లో కంటెస్టెంట్ల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం

Sep 14 2026 3:32 PM | Updated on Sep 14 2026 3:55 PM

Bigg Boss 10 Nominations Heat Up As Naresh Shalini And Varshini Clash

బిగ్‌బాస్‌ సీజన్‌-10లో ఎలిమినేషన్స్‌ వేడి మొదలైంది. నామినేషన్‌ ప్రక్రియలో భాగంగా కంటెస్టెంట్లు తమకు నచ్చని వారి పేర్లు చెబుతూ.. అందుకు కారణాలను వివరిస్తున్నారు. అయితే ఈ ప్రక్రియ కాస్తా హౌస్‌లో మాటల యుద్ధానికి దారితీసినట్లు తాజా ప్రోమో చూస్తే అర్థమవుతోంది. బిగ్‌బాస్‌ ఇచ్చిన టాస్క్‌లను పూర్తి చేసేందుకు కంటెస్టెంట్లు పోటీపడుతున్నారు. మరోవైపు ఎలిమినేషన్‌ పాయింట్స్‌లోనూ ఒకరిపై ఒకరు తమ అభిప్రాయాలను నేరుగా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కంటెస్టెంట్ల మధ్య వాగ్వాదం తీవ్రస్థాయికి చేరినట్లు కనిపిస్తోంది.

తాజా ప్రోమోలో నరేశ్‌.. షాలినీని ఎలిమినేషన్‌కు నామినేట్‌ చేస్తూ తన కారణాలను చెప్పాడు. దీనికి షాలినీ కూడా గట్టిగానే స్పందించినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఇద్దరి మధ్య మాటల యుద్ధం మొదలైంది. ఒకరిపై ఒకరు కౌంటర్లు వేసుకుంటూ కనిపించారు. మరోవైపు వర్షిణి, షాలినీ మధ్య కూడా వాగ్వాదం జరిగినట్లు ప్రోమోలో చూపించారు. వీరిద్దరి మధ్య అసలు గొడవకు కారణమేంటి? ఎలిమినేషన్‌ పాయింట్స్‌ విషయంలో ఎవరి వాదన సరైనది? అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.

ఇప్పటికే బిగ్‌బాస్‌ హౌస్‌లో పోటీ రసవత్తరంగా మారగా.. ఎలిమినేషన్‌ ప్రక్రియతో మరింత వేడి పెరిగినట్లు కనిపిస్తోంది. మరి నేటి ఎపిసోడ్‌లో ఏం జరిగింది? ఎవరు ఎవరిని నామినేట్‌ చేశారు? ఎవరి మధ్య మాటల యుద్ధం ఎంతవరకు వెళ్లిందో తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు వేచి చూడాల్సిందే.
 

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