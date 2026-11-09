 చివరి నిమిషంలో షాకిచ్చిన 'భోగి' | Bhogi Movie Postponed Due To Censor Issues | Sakshi
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Bhogi Movie: సెన్సార్‌కి బలైన మరో తెలుగు సినిమా

Nov 9 2026 12:38 PM | Updated on Nov 9 2026 12:43 PM

Bhogi Movie Postponed Due To Censor Issues

రీసెంట్ టైంలో సెన్సార్ బోర్డ్ వల్ల చాలా సినిమాలు సమస్యల్లో ఇరుక్కుంటున్నాయి. అన్నీ సిద్ధం చేసుకుని వెళ్లినా.. కంటెంట్‌లో చేర్పులు మార్పుల చేయమని చెబుతుండటంతో చెప్పిన టైంకి థియేటర్లకు రాలేకపోతున్నాయి. ఈ లిస్టులోకి ఇప్పుడు మరో మూవీ చేరింది. అదే శర్వానంద్ 'భోగి'.

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సంపత్ నంది దర్శకత్వం వహించిన ఈ విలేజ్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌ని 'రంగస్థలం' టైపు కథతో తీసినట్లు తెలుస్తోంది. శర్వానంద్ సరసన అనుపమ నటించగా, డింపుల్ హయాతి కీలక పాత్ర చేసింది. లెక్క ప్రకారం ఈ గురువారం(నవంబర్ 12) రిలీజ్ చేయాలనుకుని అందుకు తగ్గట్లు ప్రమోషన్లు చేస్తున్నారు.

ఇప్పుడు ఉన్నట్లుండి సినిమాని సెన్సార్ బోర్డ్.. రివైజింగ్ కమిటీకి పంపించింది. ఈ క్రమంలోనే వాయిదా పడింది. ఈ విషయం అధికారికంగా ఇంకా ప్రకటించలేదు. బహుశా ఈ నెల చివరికల్లా థియేటర్లలోకి వచ్చే అవకాశముంది.

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