Bheemla Nayak Song DJ Version Released On New Year: టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరోలు పవన్ కల్యాణ్, రానా దగ్గుబాటి కాంబినేషన్‌ల వస్తున్న మల్టిస్టారర్‌ మూవీ ‘భీమ్లా నాయక్’. సాగర్ కె చంద్ర దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా, మలయాళంలో భారీ విజయాన్ని అందుకున్న 'అయ్యప్పనుమ్ కోషియుమ్' చిత్రానికి రీమేక్. ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఇగో అనేది ఎలాంటి పరిణామాలకి దారితీస్తుందనేది ఈ మూవీ కథ. అయితే ఇటీవలే ఈ సినిమాను వాయిదా వేసిన సంగతి తెలిసిందే. జనవరి 12న విడుదల రావాల్సిన భీమ్లా నాయక్‌ ఫిబ్రవరి 25న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున‍్నాడు. అయితే ఈ సినిమా సంక్రాంతి బరిలో ఉంటుందని అభిమానులందరూ ఆశించారు. కానీ రాధేశ్యామ్‌, ఆర్ఆర్‌ఆర్‌ సినిమాల కోసం విడుదల తేదిని వాయిదా వేసేందుకు పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఒప్పుకోగా పోస్ట్‌పోన్‌ అయింది.

భారీ అంచనాల మధ్య వస్తున్న ఈ సినిమా పాటలు, గ్లింప్స్‌ సినిమా స్థాయిని మరింత పెంచేశాయి. ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్న తమన్ తన మ్యూజిక్‌తో ప్రేక్షకులనందరిని ఉర్రూతలూగిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాకు కూడా పవన్ కల్యాణ్‌ స్టార్‌డమ్‌కు తగ్గట్లుగా మ్యూజిక్‌ ఇరగదీస్తున్నాడు. సినిమాలోని లాలా భీమ్లా నాయక్‌ పాట ఎంత హిట్‌ అయిందో చెప్పనవసరం లేదు. యూట్యూబ్‌లో కూడా ట్రెండ్ అవుతోంది. తాజాగా ఈ పాటకు తమన్‌ కొత్త వెర్షన్‌ను తీసుకు వస్తున్నాడు. ఇప్పటికే అలరిస్తోన్న ఈ పాటకు డీజే సాంగ్‌గా మలిచాడు. అయితే ఇటీవల కాలంలో వస్తున్న డీజే సాంగ్స్‌ సంగీత ప్రియులను కట్టిపడేస్తున్నాయి. ఈ డీజే సాంగ్స్‌ నెట్టింట కూడా రకరకాల రీల్స్‌, స్పూఫ్స్‌తో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

ఈ క్రమంలో భీమ్లా నాయక్‌ టైటిల్‌ సాంగ్‌ డీజే మిక్స్ ఏ రేంజ్‌లో ఉంటుందో ఊహించవచ్చు. ఈ లాలా భీమ్లా నాయక్‌ సాంగ్‌ డీజే మిక్స్‌ను న్యూ ఇయర్‌ కానుకగా విడుదల చేయనున్నారు. డిసెంబర్ 31న రాత్రి 7 గంటలకు ఈ పాటను రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ డిసెంబర్‌ 31కు స్పీకర్స్‌ను సిద్దం చేసుకోండి అని తమన్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు. అంటే ఈ డీజే మిక్స్‌డ్‌ సాంగ్‌తో న్యూ ఇయర్‌ మోత మోగిపోనుందని తెలుస్తోంది. అయితే ఈ డీజే మిక్స్‌ పాట సినిమాలో ఉండకపోవచ్చు.



#LalabheemlaDJ !! Get Ready Speakers 🎵

Time to get them kept serviced !!

Let’s get #Lalafied ON 31st NIGHT !! #LalabheemlaDjVersion 🎹🥁 pic.twitter.com/nf34xhoYoT

— thaman S (@MusicThaman) December 29, 2021