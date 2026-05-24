 లుక్‌ కోసం ప్లాస్టిక్‌ సర్జరీ.. అవికా గోర్‌ ఏమన్నారంటే..? | Avika Gor Clarity About Plastic Surgery Rumors | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

లుక్‌ కోసం ట్రీట్మెంట్‌.. అవికా గోర్‌ ఏమన్నారంటే..?

May 24 2026 4:28 PM | Updated on May 24 2026 4:40 PM

Avika Gor Clarity About Plastic Surgery Rumors

‘చిన్నారి పెళ్లికూతురు’ సీరియల్‌తో చిన్న వయసులోనే స్టార్‌డమ్‌ అందుకున్న నటి అవికా గోర్‌. ఉయ్యాల జంపాల సినిమాతో టాలీవుడ్‌ ఎంట్రీ..తొలి చిత్రంతోనే భారీ హిట్‌ని అందుకుంది. ఆ తర్వాత ఇక్కడ వరుస సినిమాలు చేస్తూ తెలుగు ప్రేక్షకులకు బాగా దగ్గరైంది. గతేడాదిలో పెళ్లి కూడా చేసుకుంది. అయినప్పటికీ తెలుగు ఆడియన్స్‌ అవికాను ఇంకా ‘చిన్నారి పెళ్లికూతురు’గానే చూస్తారు. తాజాగా ఈ బ్యూటీ ‘అగ్లీ స్టోరీ’ చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో అందమైన లుక్‌ కోసం  ప్లాస్టిక్‌ సర్జరీ చేయించుకుందనే పుకార్లపై స్పందించింది. లుక్‌ కోసం తాను ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్‌ తీసుకోలేదని స్పష్టం చేసింది.

మొటిమల కోసం ట్రీట్మెంట్‌ తీసుకున్నా
లుక్‌ కోసం నేనెప్పుడు ట్రీట్మెంట్‌ తీసుకోలేదు. నా జీవితంలో ఒకే ఒక్కసారి మెడికల్‌ ట్రీట్మెంట్‌ తీసుకున్నా. అది కూడా మొటిమలు పోగోట్టుకోవడానికి. టీనేజ్‌లో నా ముఖంపై చాలా మొటిమలు ఉండేవి. వాటిని తొలగించుకునేందుకు మెడికల్‌ ట్రీట్మెంట్‌ తీసుకున్నా. అది కూడా సరిగా వర్కౌట్‌ అవ్వలేదు(నవ్వుతూ). ఇప్పటికీ నా ముఖంపై మొటిమలు ఉన్నాయి. సర్జరీలు ఏం చేసుకోలేదు కానీ..స్కీన్‌ పాడవ్వకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా. నేనే కాదు ప్రతి ఒక్క నటీనటులు ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. నేను 7 ఏళ్ల వయసులోనే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చా. చిన్నప్పటి నుంచే మేకప్‌ వేసుకోవాల్సి వచ్చింది. అందుకే సన్‌స్క్రీన్‌ ఎక్కువగా వాడేదాన్ని.

అమ్మ తిట్టేది.. 
లుక్‌ కోసం ట్రీట్మెంట్‌ కాదు..కనీసం నా హెయిర్‌ కట్‌ చేసుకుంటా అని చెప్పిన అమ్మ తిట్టేది. ఇక టాటూ వేసుకుంటా అన్నప్పుడు అయితే పెద్ద గొడవే జరిగింది. అలాంటిది నేను లుక్‌ కోసం ట్రీట్మెంట్‌ ఎలా తీసుకుంటా? వయసు పెరిగేకొద్ది మన ముఖంలో మార్పులు వస్తాయి. నేను చిన్నప్పటి నుంచే అందరికి తెలియడంతో పెద్దయ్యాక నా ముఖంలో వచ్చిన మార్పులు చూసి సర్జరీ చేయించుకుందనే పుకార్లను సృష్టించారు. అంతేకాదు నేను బరువు పెరిగి తగ్గడం వల్ల కూడా ఇలాంటి పుకార్లకు కారణం అయింది. అందులో ఏమాత్రం వాస్తవం లేదు’ అని అవికా స్పష్టం చేసింది. 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'మ్యాడ్‌ ఫర్‌ ఈచ్‌ అదర్‌' షో విజేతలుగా వాసంతి- కల్యాణ్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

కరుప్పు సక్సెస్‌: కేక్‌ కట్‌ చేసిన త్రిష (ఫోటోలు)
photo 3

చీరలో చందమామలా సమీరా(ఫోటోలు)
photo 4

రామ్‌చరణ్‌ 'పెద్ది కీ ఆవాజ్‌' ఈవెంట్‌ గ్రాండ్‌ సక్సెస్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

భర్తతో కలిసి ఆఫ్రికా ట్రిప్‌లో హీరోయిన్ మెహ్రీన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Prashanth Neel Gave Clarity On Salaar 2 1
Video_icon

నాదే బాధ్యత.! సలార్ 2పై క్లారిటీ ఇచ్చిన ప్రశాంత్ నీల్
Peace Talks Between Iran And America 2
Video_icon

బిగ్ రిలీఫ్.. ముగిసిన ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధం?

Nvidia Earns 5 Point 6 Lakh Crore Profit In Just 3 Months 3
Video_icon

3 నెలల్లోనే రూ. 5.6 లక్షల కోట్ల లాభం..
Janatantram Special Video On Chandrababu Naidu Govt 4
Video_icon

బాబు మాటలు.. APలో అగ్గి రాజేస్తున్న మనువాద రాజకీయం
MLA Karanam Dharmasri Sensational Comments On Atchannaidu 5
Video_icon

తాటి చెట్టులా పెరిగావ్.. బుర్ర లేదు.. మీ అన్న చావు వెనుక ఉన్నది నువ్వేనా?!
Advertisement
 