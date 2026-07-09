 తమన్నా యాక్షన్‌ మూవీ.. రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ | Tamanna Latest Movie VVaan Release Date Out now | Sakshi
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VVaan Release Date: తమన్నా యాక్షన్‌ మూవీ.. రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్

Jul 9 2026 10:34 PM | Updated on Jul 9 2026 10:35 PM

Tamanna Latest Movie VVaan Release Date Out now

బాలీవుడ్  హీరో సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా, మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా మోస్ట్ అవైటేడ్ మూవీ వివాన్. ఈ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌కు సంబంధించిన బిగ్ అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఈ మూవీ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేశారు మేకర్స్. ఈ  యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ప్రత్యేక వీడియో పంచుకున్నారు మేకర్స్. 

తాజాగా రిలీజైన పోస్టర్‌ అడవి నేపథ్యంలో డిజైన్ చేశారు. ఇందులో చేతిలో త్రిశూలంతో ఉన్న ఒక యోధుడు కనిపిస్తుండగా.. ఒకవైపు ఉగ్రరూపంతో ఉన్న పులి, మరోవైపు రౌద్రంతో దూసుకొస్తున్న ఎద్దును చూపించారు. ఈ ఫాంటసీ విజువల్స్ చూస్తుంటే థియేటర్లలో ప్రేక్షకులకు మాస్ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఖాయమని తెలుస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని  దీపక్ కుమార్ మిశ్రా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీని శోభా కపూర్, ఏక్తా ఆర్ కపూర్, అరుణభ్ కుమార్, నీరజ్ కొఠారి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. 
 

 

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