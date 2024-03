అల్లు అర్జున్ మరోసారి వైజాగ్‌లో ల్యాండ్ అయిపోయాడు. అయితే ఫ్యాన్స్ హంగామా మామూలుగా లేదు. ఎయిర్‌పోర్ట్ దగ్గర మొదలుపెడతే దారిపొడవున బన్నీకి అదిరిపోయే రేంజులో వెల్కమ్ చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంతకీ అల్లు అర్జున్ వైజాగ్ ఎందుకెళ్లాడంటే?

'పుష్ప'తో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో క్రేజ్ తెచ్చుకున్న అల్లు అర్జున్.. ప్రస్తుతం ఈ చిత్ర సీక్వెల్‌తో బిజీగా ఉన్నాడు. మొన్నటివరకు హైదరాబాద్ లో షూటింగ్ జరగ్గా, తాజాగా విశాఖపట్నంలో కొత్త షెడ్యూల్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ క్రమంలోనే బన్నీ.. విశాఖపట్నంలో ల్యాండ్ అయ్యాడు. అయితే విమానాశ్రయం దగ్గర నుంచి అభిమానులు అతడితో పాటు హంగామా చేశారు. ఈ వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిపోతున్నాయి.

'పుష్ప 2' సినిమాను ఈ ఏడాది ఆగస్టు 15న థియేటర్లలో రిలీజ్ చేస్తామని చాలారోజుల క్రితమే ప్రకటించారు. మరి చెప్పిన డేట్‌కి వస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి. అలానే 'పుష్ప' చిత్రానికి మూడో భాగం కూడా ఉండే అవకాశముందని అప్పట్లో రూమర్స్ వచ్చాయి. దీనిపై కూడా క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

Icon Star @alluarjun received Grand & MASSive welcome by fans at his fort Vizag 🔥#VizagGaddaAlluArjunAdda #AlluArjun𓃵 #AlluArjun pic.twitter.com/V7ChISIJXn

— Sarath Kv (@SarathK12319725) March 10, 2024