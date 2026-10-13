 అలియాస్ 'రుక్మిణీ' ఎవరో తెలిసింది | Alias Rukmini Movie Heroine Aafiya Sayed Details | Sakshi
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Alias Rukmini Movie: టాలీవుడ్‌లోకి మరో హిందీ బ్యూటీ.. టీజర్ రిలీజ్

Oct 13 2026 6:12 PM | Updated on Oct 13 2026 6:18 PM

Alias Rukmini Movie Heroine Aafiya Sayed Details

హీరోగా 'ద ప్యారడైజ్' చేసిన నాని.. నిర్మాతగా 'అలియాస్ రుక్మిణీ' అనే మూవీ చేస్తున్నాడు. నితిన్ హీరో కాగా 'దండోరా' తీసిన మురళీకాంత్ దేవసోత్ దర్శకుడు. డిసెంబరు 04న థియేటర్లలో ఈ చిత్రాన్ని రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ఈ మధ్యే ప్రకటించారు. అయితే టైటిల్‌లో ఉన్నట్లు రుక్మిణీ పాత్ర చేస్తున్న హీరోయిన్ ఎవరా అనే సస్పెన్స్‌కి తెరదించారు. ఈ మేరకు ఓ వీడియోని వదిలారు.

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బాలీవుడ్ బ్యూటీ ఆఫియా సయ్యద్.. 'అలియాస్ రుక్మిణీ' సినిమాతో టాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇస్తోంది. ఈమె చేసిన తొలి హిందీ మూవీ 'ప్రేమకీతను' ఈ నెల ప్రారంభంలోనే రిలీజైంది. దక్షిణాది సూపర్ హిట్ 'ప్రేమలు'కి రీమేక్ ఇది. తాజాగా వదిలిన 'అలియాస్ రుక్మిణీ' టీజర్‌లో ఈమెని చూస్తుంటే ‍అందంగా ఉంది! ఆఫియా వ్యక్తిగత విషయానికొస్తే బాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత సాజిద్ నడియావాలాకు ఈమె మేనకోడలు అవుతుంది.

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