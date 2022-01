Alia Bhatt Trolled For Her Laugh Video Goes Viral: సోషల్‌ మీడియాలో నెటిజన్లు చాలా అలర్ట్‌గా ఉంటారు. సెలబ్రిటీల రెగ్యూలర్‌ యాక్టివిటీస్‌పై ఓ కన్ను వేసి ఉంచుతారు. హెయిర్ స్టైల్‌ నుంచి నడక వరకు ప్రతిదీ ఒ కంట కనపెడుతూ ఉంటారు. సెలబ్రిటీలు చేసింది ఏదైనా నచ్చితే ఆకాశానికెత్తేస్తారు. లేదా తారల వైఖరీ నెటిజన్స్‌కు కొంచెం తేడా కొట్టిన ట్రోలింగ్‌తో ఏకిపారేస్తారు. బాలీవుడ్‌లో తనకంటూ ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ సంపాదించుకుంది క్యూట్‌ బ్యూటీ అలియా భట్‌. ప్రస్తుతం తెలుగులో రౌద్రం రణం రుధిరం (ఆర్‌ఆర్‌ఆర్) సినిమాతో టాలీవుడ్‌ ప్రేక్షకులకు సీతగా దగ్గర కానుంది. అయితే ఈ సీతను ప్రస్తుతం నెటిజన్స్‌ ట్రోలింగ్‌తో ఆడేసుకుంటున్నారు.

ఇటీవల ఒక ఈవెంట్‌లో అలియా భట్‌ కెమెరాలకు ఫోజులిస్తూ నవ్వుతుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ప్రముఖ ఫొటోగ్రాఫర్ వైరల్‌ భయానీ సోషల్‌ మీడియాలో అప్‌లోడ్‌ చేశాడు. ఈ వీడియో వెంటనే వైరల్‌గా మారింది. ఇందులో అలియా రకరకాల ఫోజులిస్తూ కొంచెం పగలబడి నవ్వుతూ కనిపించింది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు ఆమెది ఫేక్‌ నవ్వని ట్రోలింగ్‌ చేస్తున్నారు. 'బలవంతపు నవ్వు', 'ఆమె చిరునవ్వు చిందించడానికి ఎందుకు అంత బాధపడుతుందో తెలియట్లేదు' అని కామెంట్ల్‌ పెడుతున్నారు. ఇంతకుముందు దీపికా పదుకొణెది ఫేక్ నవ్వు అని అలియా కామెంట్ చేసిందని మరొక యూజర్ గుర్తు చేశాడు.

