 11 ఏళ్ల బంధానికి స్వస్తి? భార్యకు కన్నడ హీరో విడాకులు! | Ajay Rao Breaks Silence on Divorce Rumors with Wife Sapna | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

11 ఏళ్ల బంధం.. కన్నడ హీరోపై గృహహింస కేసు పెట్టిన భార్య!

Aug 17 2025 1:38 PM | Updated on Aug 17 2025 1:42 PM

Ajay Rao Breaks Silence on Divorce Rumors with Wife Sapna

కన్నడ హీరో అజయ్‌ రావు (Ajay Rao) వైవాహిక బంధానికి బీటలు వారిందంటూ కొంతకాలంగా ప్రచారం జోరందుకుంది. 11 ఏళ్ల బంధానికి స్వస్తి పలుకుతూ భార్య స్వప్న విడాకుల కోసం దరఖాస్తు చేసిందని టాక్‌ నడుస్తోంది. కొద్ది నెలలుగా భార్యాభర్తలిద్దరూ వేర్వేరుగా జీవిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా గృహ హింస కింద భర్తపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిందని రూమర్లు వినిపిస్తున్నాయి.

తెలీదంటూనే..
తాజాగా ఈ వ్యవహారంపై అజయ్‌ పెదవి విప్పాడు. నా భార్య కోర్టుకు వెళ్లిందా? ఏమో, నాకైతే తెలియదు. ఈ విషయం గురించి నా భార్యతో మాట్లాడతాను అన్నాడు. అనంతరం సోషల్‌ మీడియాలో ఓ పోస్ట్‌ పెట్టాడు. ఇలాంటి సున్నిత వ్యవహారంపై గోప్యత పాటించాలని కోరుతున్నాను. మా వ్యక్తిగత విషయాల గురించి ఎవరూ ఎటువంటి సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేయొద్దని విన్నపిస్తున్నాను. సమస్యలనేవి ప్రతి కుటుంబంలో ఉంటాయి. దయచేసి మా ఫ్యామిలీ విషయాలను పబ్లిసిటీ చేయొద్దు. అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను అని రాసుకొచ్చాడు.

ఈ మధ్యే గొడవలు?
కాగా అజయ్‌-స్వప్న ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. 2014 డిసెంబర్‌ 18న వీరి వివాహం జరిగింది. 2019లో వీరి దాంపత్యానికి గుర్తుగా కూతురు చెరిష్మా జన్మించింది. 2024లో అజయ్‌ బెంగళూరులో ఓ ఇల్లు కొనుక్కుని భార్యాకూతురితో సహా అందులోకి షిఫ్ట్‌ అయ్యాడు. ఈ గృహప్రవేశ వేడుకకు కన్నడ సినీప్రముఖులు సైతం హాజరయ్యారు. ఇటీవలే అజయ్‌ నిర్మాతగా మారాడు. యుద్ధకాండ 2 అనే సినిమాను నిర్మించడంతో పాటు అందులో హీరోగా నటించాడు.

సినిమాతో భారీ నష్టాలు
ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఫ్లాప్‌ కావడంతో భారీ నష్టాలు చూడాల్సి వచ్చింది. ఈ విషయంలోనే భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు తలెత్తినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ గొడవలు పెద్దవి కావడంతో ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లోనూ ఒకరినొకరు అన్‌ఫాలో చేసుకున్నారు. మరి ఈ వ్యవహారం ఎంతదూరం వెళ్తుందో చూడాలి! ఇకపోతే అజయ్‌ రావు.. ఎక్స్‌క్యూజ్‌మీ (2003) సినిమాతో హీరోగా మారాడు. తాజ్‌ మహల్‌, ప్రేమ్‌ కహానీ, కృష్ణ లవ్‌ స్టోరీ, కృష్ణ-లీల వంటి హిట్‌ చిత్రాల్లో నటించాడు. రొమాంటిక్‌ హీరో ఇమేజ్‌ కారణంగా అతడికి సాండల్‌వుడ్‌ కృష్ణ అనే బిరుదు దక్కింది. ఇతడు చివరగా యుద్ధకాండ చాప్టర్‌ 2 చిత్రంలో కనిపించాడు.

 

 

చదవండి: DNA బ్యూటీ ఛాతీ పైభాగంలో టాటూ.. అర్థమేంటో తెలుసా?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

సిక్కిం షోయగం..

photo 2

చీరలో మెరిసిపోతున్న జహీర్ ఖాన్ భార్య (ఫోటోలు)
photo 3

తెలుగు హీరోయిన్ వరలక్ష్మీ వ్రతం (ఫోటోలు)
photo 4

ఏడేళ్ల క్రితం నాటి మధుర క్షణాలు షేర్‌ చేసిన రష్మిక (ఫోటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 17-24)

Video

View all
YS Jagan Tweet On Pulivendula ZPTC By Election 1
Video_icon

కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా.. పులివెందుల ఎన్నికపై జగన్ ఆసక్తికర ట్వీట్..
RK Roja Reaction On Chandrababu Free Bus Scheme 2
Video_icon

ఈసారి మహిళలు కొట్టే దెబ్బకి చంద్రబాబుకి దిమ్మతిరగడం ఖాయం.. ఫ్రీ బస్సుపై రోజా రియాక్షన్
TDP MLA Daggubati Prasad Sensational Comments On Jr NTR 3
Video_icon

రాయలేని భాషలో జూ ఎన్టీఆర్ ను తిట్టిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే
TDP MLA Naseer Ahmed Trying To Escape 4
Video_icon

Political Corridor: అడ్డంగా దొరికిపోయి తప్పించుకునేందుకు కొత్త డ్రామా
Jr NTR Fans Warning To TDP MLA Daggubati Prasad 5
Video_icon

నిన్ను వదలం.. ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ వార్నింగ్
Advertisement
 