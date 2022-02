యంగ్‌ హీరో అడివి శేష్‌ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తోన్న చిత్రం మేజ‌ర్ ( 26/11 ముంబై ఉగ్ర దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన మేజ‌ర్ సందీప్ ఉన్నిక్రిష్ణ‌న్ జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కుతుంది ఈ చిత్రం​. శశికిరణ్‌ తిక్క దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా మే 27న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా విడుదల చేయనున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రం రిలీజ్‌ డేట్‌ను లాక్‌ చేస్తూ స్పెషల్‌ గ్లింప్స్‌ వీడియోను హీరో అడివి శేష్‌ ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేశారు.

కాగా ఈ చిత్రంలో శోభితా ధూళిపాళ‌తోపాటు బాలీవుడ్ హీరోయిన్ స‌యీ మంజ్రేక‌ర్ మ‌రో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో న‌టిస్తోంది. మహేశ్‌బాబు జీఎంబీ ఎంటర్‌టైన్మెంట్స్, ఏ ప్లస్‌ ఎస్‌ మూవీస్, సోనీ పిక్చర్స్‌ ఫిల్మ్స్‌ ఇండియా ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. ప్రకాశ్‌ రాజ్, రేవతి, మురళీ శర్మ ఈ సినిమాలో ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు.

The Teaser was just a glimpse of the

RAMPAGE in #MajorTheFilm

AIM.

SET.

LOCK.

MAY 27th. 2022.

This Summer.

Worldwide.

Theaters Only. pic.twitter.com/UEVa92j5Q3

— Adivi Sesh (@AdiviSesh) February 22, 2022