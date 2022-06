ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడేందుకు తన ప్రాణాన్ని అడ్డేసిన హీరో మేజర్‌ సందీప్‌ ఉన్నికృష్ణన్‌. 26/11 ముంబై ఉగ్రదాడుల్లో వీరమరణం పొందిన ఈ రియల్‌ హీరో జీవితకథ ఆధారంగా తెరకెక్కిన చిత్రం మేజర్‌. యువ కథానాయకుడు అడివి శేష్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ సినిమాకు శశికిరణ్‌ తిక్క దర్శకుడు. సయీ మంజ్రేకర్‌, శోభిత ధూళిపాళ హీరోయిన్స్‌గా నటించగా, ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, రేవతి కీలక పాత్రలు పోషించారు. శ్రీచరణ్‌ పాకాల సంగీతం అందించారు. అనురాగ్‌, శరత్‌ నిర్మించిన ఈ మూవీ జూన్‌ 3న విడుదలవగా సూపర్‌ హిట్‌ టాక్‌ సంపాదించుకుంది.

తొలి రోజే రూ.13.10 కోట్ల గ్రాస్‌ సాధించిన ఈ చిత్రం వారం రోజుల్లోనే రూ.50.7 కోట్ల గ్రాస్‌ రాబట్టింది. ఈ మేరకు ప్రత్యేక పోస్టర్‌ రిలీజ్‌ చేసిన అడివి శేష్‌.. ఇది తన కెరీర్‌లోనే బిగ్గెస్ట్‌ బ్లాక్‌బస్టర్‌ అని రాసుకొచ్చాడు. తన గత సినిమాల కంటే మేజర్‌ మూడు రెట్లు ఎక్కువ కలెక్షన్స్‌ రాబట్టిందని సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు.

Our film inspired by #MajorSandeepUnnikrishnan has touched so many hearts. #Major has become the biggest blockbuster of my career x 3. And the journey to touch more hearts has just begun ❤️🇮🇳#IndiaLovesMAJOR

My gratitude to god, the audience, the team and my producers. pic.twitter.com/blsYrmBBvx

