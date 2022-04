యంగ్‌ హీరో అడివి శేష్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన పాన్‌ ఇండియా మూవీ ‘మేజర్‌’. ముంబై 26/11 దాడుల్లో వీరమరణం పొందిన ఎన్‌ఎస్‌జీ కమాండో సందీప్‌ ఉన్నికృష్ణన్‌ జీవితం ఆధారంగా ఈ సినిమా రూపొందింది. అనేకసార్లు వాయిదా పడుతూ వచ్చిన మేజర్‌ ఎట్టకేలకు రిలీజ్‌కు రెడీ అయింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా జూన్‌ 3న మేజర్‌ విడుదలవుతున్నట్లు చిత్రయూనిట్‌ ప్రకటించింది.

మహేశ్‌బాబు జీఎంబీ ఎంటర్‌టైన్మెంట్స్, ఏ ప్లస్‌ ఎస్‌ మూవీస్, సోనీ పిక్చర్స్‌ ఫిల్మ్స్‌ ఇండియా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించాయి. శోభితా ధూళిపాళ్ల, సయీ మంజ్రేకర్, ప్రకాశ్‌ రాజ్, రేవతి, మురళీ శర్మ ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. ‘ శశికిరణ్‌ తిక్క దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం తెలుగు, హిందీ భాషల్లో తెరకెక్కింది.

Slight change in date 🔥 SUMMER HEAT wave hits theatres one week later 🇮🇳

JUNE 3 it is! #MajorTheFilm worldwide #Telugu :: #Hindi :: #Malayalam #MajorOnJune3rd #MajorSandeepUnnikrishnan pic.twitter.com/4hmDShZFhd

