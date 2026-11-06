 గుడుంబా స్థావరాలపై మెరుపు దాడి | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గుడుంబా స్థావరాలపై మెరుపు దాడి

Nov 6 2026 11:48 PM | Updated on Nov 6 2026 11:48 PM

వేమనపల్లి: మండలంలోని బు య్యారం అటవీ ప్రాంతంలో శుక్రవారం నాటుసారా స్థావరాలపై చెన్నూర్‌ రూరల్‌ సీఐ కృష్ణ ఆధ్వర్యంలో దాడులు నిర్వహించారు. గుడుంబా త యారీకి 10 డ్రమ్ముల్లో సిద్ధంగా ఉన్న వెయ్యి లీటర్ల బెల్లం పానకాన్ని గుర్తించి పారపోశా రు. ఈ సందర్భంగా సీఐ మాట్లాడుతూ.. గు డుంబా తయారీ, విక్రయాలు నేరమని పేర్కొన్నారు. ఎన్నిసార్లు తెలిపినా గ్రామస్తులు పద్ధతి మార్చుకోవడం లేదని, చట్ట విరుద్ధ కార్యక్రమాలకు పాల్పడే వారిపై కఠినచర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. నీల్వాయి ఎస్సై నాగరాజు, ఎకై ్సజ్‌ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దివాళీ పార్టీలో మిల్క్‌ బ్యూటీ తమన్నా (ఫోటోలు)
photo 2

'రామాయణ'లో అందమైన శూర్పనఖ (ఫొటోలు)
photo 3

యువరాణిలా జిగేలుమని శ్రీలీల మెరిసిపోతూ (ఫొటోలు)
photo 4

కాజల్ ఫ్యామిలీ.. డిఫరెంట్‌గా బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 5

వచ్చే నెల పెళ్లి.. హీరోయిన్ కావ్య కల్యాణ్ రామ్ బ్యాచిలర్ పార్టీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Elon Musk Loses Rs 39 lakh crore in Just 2 Days 1
Video_icon

ఎలాన్ మస్క్ కు భారీ షాక్.. రెండు రోజుల్లో రూ.39 లక్షల కోట్ల నష్టం!
How to Start an ATM Business with ₹5 Lakh Investment 2
Video_icon

రూ.5 లక్షల పెట్టుబడి! నెలకు రూ.90 వేల ఆదాయం? ఎలాగంటే!

YSRCP Agent In Critical Condition 3
Video_icon

TDP నేతల దాడి..మృత్యువుతో పోరాడుతున్న మునిరత్నం
Today Gold and Silver Rates 4
Video_icon

భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. ధనత్రయోదశి స్పెషల్!
High Tension At Guntur Govt Hospital 5
Video_icon

లేళ్ల అప్పిరెడ్డిని కలవనీయకుండా... హాస్పిటల్ వద్ద హై టెన్షన్
Advertisement
 