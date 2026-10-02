 భారీగా మట్టి దోపిడీ | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారీగా మట్టి దోపిడీ

Oct 9 2026 2:02 AM | Updated on Oct 9 2026 2:02 AM

భారీగా మట్టి దోపిడీ

ఆ నాయకుడి అక్రమాలు శ్మశాన భూమి విక్రయం, వాటర్‌ప్లాంట్‌కే పరిమితం కాలేదు అక్రమంగా మట్టి దందా కూడా సాగించాడు. గ్రామంలోని పురాతన తాళ్ల చెరువు అభివృద్ధి పేరిట ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా మట్టి తవ్వి తరలించేశాడు. చెరువు మట్టిని తవ్వి తరలించాలంటే మైనింగ్‌, పంచాయతీ రాజ్‌ శాఖ అనుమతులు కచ్చితంగా తీసుకోవాలి. పంచాయతీకి చెందిన చెరువు మట్టిని గ్రామంలోని రోడ్ల అభివృద్ధి, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల మెరక పనులకు ఉపయోగించాలి. అయితే ఆ టీడీపీ నాయకుడు అడ్డగోలుగా మట్టిని అమ్మేసుకున్నాడు. గుడివాడ పరిసర ప్రాంతాల్లోని గ్రామాలకు ట్రాక్టర్‌ ట్రక్కు రూ.1500 నుంచి రూ.2 వేల చొప్పున విక్రయించాడు. గ్రామంలో పలు అంతర్గత రహదారులు పల్లంగా ఉన్నా ఒక్క ట్రక్కు మట్టి కూడా తోలకుండా రియల్‌ ఎస్టేట్‌ వ్యాపారులు, ఇతరులకు అడ్డగోలుగా అమ్మేసి రూ.25 లక్షలు దండుకున్నాడన్న ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. గత ప్రభుత్వ హయాంలో తాళ్ల చెరువులో చేపల పట్టుబడికి రూ.63 వేలకు పాట పెడితే, ప్రస్తుత టీడీపీ ప్రభుత్వలో రూ.53 వేలకే పాట ఖరారుచేశారు. పంచాయతీ నిబంధనల మేరకు గతంలో కంటే పాట ఎక్కువ మొత్తం పలకాలి, తక్కువకే పాటదారులకు అప్పగించడం వెనుక ఆ టీడీపీ నాయకుడి హస్తం ఉందన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రణబాలి మూవీ ట్రైలర్‌ లాంఛ్ ఈవెంట్‌లో స్పెషల్ మూమెంట్స్.. (ఫోటోలు)
photo 2

శ్రీవిష్ణు కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ మూవీ ప్రెస్‌మీట్.. (ఫోటోలు)
photo 3

జిమ్‌లో బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ దివి కసరత్తులు చూశారా?.. (ఫోటోలు)
photo 4

ది ప్యారడైజ్‌ ఏషనాగుల కట్టమీద సాంగ్‌ వర్కింగ్ స్టిల్స్.. (ఫోటోలు)
photo 5

హీరోయిన్ కామాక్షి భాస్కర్ల లేటెస్ట్ ఫోటోలు

Video

View all
Ambati Rambabu Warning to Chandrababu Govt Over YSRCP Office Demolished 1
Video_icon

తాడేపల్లి YSRCP పార్టీ ఆఫీస్ కూల్చివేత అంబటి స్టాంగ్ వార్నింగ్
Janasena MLA Chirri Balaraju Close Friend Sensational Video 2
Video_icon

జనసేన MLA చిర్రి బాలరాజు సన్నిహితురాలు సంచలన వీడియో
Prabhas Birthday Special Fauzi Teaser To Release On Oct 23 3
Video_icon

డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ కు పండగే..! ఫౌజీ నుంచి 3 నిమిషాల టీజర్..
SEC Ready For local body elections In AP 4
Video_icon

ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికలకు SEC రెడీ
Shocking Incident in Chennai Car Plunges Into Huge Road Pothole 5
Video_icon

Viral: చెన్నైలో షాకింగ్ ఘటన.. రోడ్డుపై భారీ గుంతలోకి దూసుకెళ్లిన కారు
Advertisement
 