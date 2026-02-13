జగిత్యాల
29.0/19.0
శుక్రవారం శ్రీ 13 శ్రీ ఫిబ్రవరి శ్రీ 2026
గరిష్టం/కనిష్టం
శివరాత్రికి ముస్తాబైన
మండలకేంద్రంలోని స్వయంభూ శ్రీరాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయం మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు ముస్తాబైంది. ఆలయానికి రంగులు వేసి, విద్యుద్దీపాలతో అలంకరించారు. IIలోu
వాతావరణం
వాతావరణం పొడిగా ఉంటుంది. సాయంత్రం చలిగాలులు కొనసాగుతాయి. మధ్యాహ్నం ఉక్కపోతగా ఉంటుంది.
మున్సిపోల్స్.. అందని పల్స్
మున్సిపల్ పోరు ఈసారి రసవత్తరంగా సాగింది. పోలింగ్ ముగియడంతో అభ్యర్థులు అంచనాల్లో మునిగితేలుతున్నారు. లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు. IIలోu