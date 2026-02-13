క్యాంపులకు చలోచలో..
కోరుట్ల: గెలుపోటముల లెక్క తేలకముందే క్యాంపు రాజకీయాలకు రంగం సిద్ధంమైంది. కోరుట్ల నియోజకవర్గంలోని కోరుట్ల, మెట్పల్లి మున్సిపల్ ఎన్నికల బరిలో నిలిచిన అభ్యర్థులందరినీ శుక్రవారం ఉదయమే క్యాంపులకు తరలించే సన్నాహాల్లో అటు కాంగ్రెస్, ఇటు బీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఉన్నాయి. చైర్మన్ ఎన్నికల్లో రెండు మున్సిపాలిటీల్లో కీలకపాత్ర పోషించనున్న బీజేపీ కూడా తమ అభ్యర్థులను కట్టుదిట్టం చేస్తోంది.
ఎవరి ధీమా వారిదే..
కోరుట్ల, మెట్పల్లి మున్సిపాలిటీల్లో ఎవరికి వారు గెలుపు ధీమాపై ఉన్నారు. కోరుట్లలోని మొత్తం 33 స్థానాల్లో 23 గెలుచుకుంటామని కాంగ్రెస్ చెబుతుండగా.. కనీసం 15స్థానాలు కై వసం చేసుకుంటామని బీఆర్ఎస్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. వీరితోపాటు బీజేపీ తమకు మొదటిసారి 11 (డబుల్ డిజిట్) స్థానాలు వస్తాయని అంచనా వేస్తోంది. మెట్పల్లిలో మొత్తం 26 స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ 15 స్థానాల్లో గెలుపు ఖాయమని పార్టీ వర్గాలు చెబుతుండగా.. బీఆర్ఎస్ నాయకులు కూడా తాము తగ్గేది లేదని చెబుతున్నారు. ఇక్కడ మూడు నుంచి నాలుగు స్థానాలు స్వతంత్రులకు దక్కే అవకాశాలున్నాయని అంచనా. బీజేపీ 6 నుంచి 9 స్థానాలు దక్కుతాయన్న అంచనాల్లో ఉంది.
క్యాంపు రాజకీయాలు షురూ..
జిల్లాకేంద్రంలోని ఎస్కేఎన్ఆర్ కళాశాలలో శుక్రవారం కౌంటింగ్ ప్రక్రియ మొదలు కానున్న క్రమంలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు ఉదయం ఐదు గంటల వరకే బ్యాగులు సర్దుకుని రెడీగా ఉండాలని రెండు పార్టీలు చెప్పినట్లు సమాచారం. మధ్యాహ్నం వరకు బరిలో ఉన్న అభ్యర్థుల భవితవ్యం తేలనున్న క్రమంలో ఎవరు క్యాంపులో ఉంటారో.. ఎవరు ఇంటిముఖం పడతారోనన్న అంశం చర్చనీయాంశంగా మారింది. కాంగ్రెస్ క్యాంపు హైదరాబాద్ టు బెంగళూరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. బీఆర్ఎస్ క్యాంపు హైదరాబాద్లోననే ఊహా గానాలు వినవస్తున్నాయి.
విహారయాత్రకు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు
ధర్మపురి:మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు గురువారం రాత్రి క్యాంపునకు పయనమయ్యారు. మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్కుమార్ సూచనల మేరకు 15 మంది బయల్దేరి వెళ్లారు. శుక్రవారం మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలి తాలు వెలువడనుండగా.. చైర్మన్ పదవిని కై వసం చేసుకునేందుకు క్యాంపు పేరుతో విహారయాత్రకు వెళ్లారు. ఈనెల 16న చైర్మన్ ఎన్నిక సమయానికి తిరిగి రానున్నట్లు తెలుస్తోంది.
హైదరాబాద్ వెళ్లిన బీజేపీ అభ్యర్థులు
రాయికల్: రాయికల్ బల్దియాలోని 12వార్డుల్లో పోటీచేసిన బీజేపీ అభ్యర్థులు గురువారం రెండు వాహనాల్లో హైదరాబాద్కు బయల్దేరారు. శుక్రవారం మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల నేపథ్యంలో అభ్యర్థులంతా తమ ఆదీనంలో ఉండాలని అధిష్టానం సూచించడంతో హైదరాబాద్కు బయల్దేరారు. ఫలితాల రోజు కేవలం కౌంటింగ్ ఏజెంట్లు మాత్రమే లెక్కింపులో పాల్గొననున్నారు.
రంగం సిద్ధం చేస్తున్న కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్
బెంగళూరు, హైదరాబాద్ తరలించే యోచన