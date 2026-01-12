 ట్రంప్‌ సంచలన ప్రకటన | Trump Claims Himself Acting President Of Venezuela | Sakshi
Jan 12 2026 8:39 AM | Updated on Jan 12 2026 8:50 AM

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ సంచలన ప్రకటన చేశారు. వెనెజువెలాకు తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిగా తనకు తాను ప్రకటించుకున్నారు. ఈ మేరకు తన సోషల్‌ మీడియా అకౌంట్‌లో స్వయంగా ఆయన ఒక పోస్ట్‌ చేశారు. అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ.. ఆయన ఈ ప్రకటన చేయడం తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది.

 

డ్రగ్స్‌ ఆరోపణల నేపథ్యంలో.. వెనెజువెలాపై అమెరికా సైనిక చర్యకు పాల్పడిన సంగతి తెలిసిందే. జనవరి 3వ తేదీన రాజధాని కారకస్‌ నగరంపై మెరుపు దాడులు జరిపి.. ఆ దేశ అధ్యక్షుడు నికోలస్‌ మదురో, ఆయన సతీమణి సిలియా ఫ్లోరస్‌లను బంధించి న్యూయార్క్‌కు తీసుకెళ్లింది. సుమారు 150 యుద్ధ విమానాలతో అమెరికా వెనెజువెలాపై నిర్వహించిన భారీ ఆపరేషన్‌లో 40 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.  ఈ దాడుల్ని పలు దేశాలు తీవ్రంగా ఖండించాయి.

మదురో అక్రమ అరెస్ట్‌ తర్వాత వెనెజువెలా అధ్యక్ష స్థానంలో.. ఉపాధ్యక్షురాలు డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్‌ను వెనెజువెలా తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలిగా కూర్చోబెట్టింది ఆ దేశ సుప్రీం కోర్టు. అయితే.. వెనెజువెలాలో తమ ప్రభుత్వమే ఉంటుందని ఆ సమయంలో ట్రంప్‌ ప్రకటించారు. ఈ ప్రకటనపై విమర్శలు రావడంతో.. వెనెజువెలాలో స్థిర ప్రభుత్వం కొలువుదీరేంత దాకా పర్యవేక్షణ మాత్రమే ఉంటుందని మరో ప్రకటన చేశారు. 

ఇప్పటికే వెనెజువెలా చమురుపై సర్వహక్కులు తమవేనని.. ఏ దేశమైనా తమతోనే డీల్‌ కుదుర్చుకోవాలని ట్రంప్‌ అల్టిమేటం జారీ చేశారు. ఈ పరిస్థితుల నడుమ.. తాత్కాలిక అధ్యక్షుడినంటూ ట్రంప్‌ చేసిన తాజా ప్రకటనకు చట్టబద్ధత ఉంటుందా? అనే చర్చ మొదలైంది. 

