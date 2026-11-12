కీవ్: అమెరికాలో రష్యా రాయబారిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న సీనియర్ దౌత్యవేత్త అలెగ్జాండర్ దార్చీవ్ (66) కన్నుమూశారు. ఆయన ఆకస్మిక మరణం చెందినట్లు రష్యా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ అధికారికంగా ప్రకటించింది. అయితే, ఆయన మృతికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలపై అధికారిక వర్గాలు మొదట పూర్తి వివరాలు వెల్లడించనప్పటికీ, అనారోగ్య సమస్యల వల్లే ఆయన మరణించినట్లు రష్యా విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి మరియా జఖరోవా స్పష్టం చేశారు.
అలెగ్జాండర్ దార్చీవ్ను రష్యా విదేశాంగ శాఖ అసాధారణ దౌత్యవేత్తగా, అనుభవజ్ఞుడైన నాయకుడిగా, మంచి సహచరుడిగా కొనియాడింది. 2025 మార్చిలో ఆయన అమెరికాలో రష్యా రాయబారిగా నియమితులయ్యారు. కేవలం ఏడాదిన్నర కాలం పాటు మాత్రమే ఆయన ఈ పదవిలో కొనసాగారు.
అమెరికాకు రాకముందు, దార్చీవ్ 2014 నుండి 2021 వరకు కెనడాలో రష్యా రాయబారిగా సేవలందించారు. కెనడా బాధ్యతల ముగింపు తర్వాత మాస్కోకు తిరిగొచ్చిన ఆయన, రష్యా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖలోని నార్త్ అమెరికా విభాగానికి డైరెక్టర్గా పనిచేశారు.
వాషింగ్టన్, మాస్కో మధ్య సంబంధాలు అత్యంత క్లిష్టంగా మారిన తరుణంలో దార్చీవ్ అమెరికాలో రష్యా రాయబారి బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఇరు దేశాల మధ్య దౌత్యపరమైన చర్చలను పునరుద్ధరించడానికి, ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడానికి ఆయన తన వంతుగా కృషి చేశారు. రష్యా-అమెరికా సంబంధాలపై పూర్తి అవగాహన ఉన్న వ్యక్తిగా ఆయనకు పేరుంది.
ఆయన ఆకస్మిక మృతి పట్ల రష్యా దౌత్య వర్గాలు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశాయి. పలువురు అంతర్జాతీయ నాయకులు ఆయనకు సంతాపం తెలిపారు. మరోవైపు, ఈ మృతిపై పశ్చిమ దేశాల మీడియాలో వస్తున్న కొన్ని నిరాధారమైన ఊహాగానాలు, కుట్ర సిద్ధాంతాలను రష్యా తీవ్రంగా ఖండించింది.