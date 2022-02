LIVE UPDATES DAY 2:

► రాజధానీ కీవ్‌ నగరాన్ని రష్యన్‌ బలగాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయని అధికారికంగా ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు ప్రకటించాడు.

►రష్యా ఆధీనంలో ఉక్రెయిన్‌ రాజధాని కీవ్

►సమీ సిటీలో రష్యా బలగాల విధ్వంసం

►రష్యాకు చెందిన 10 యుద్ధ విమానాలను కూల్చేశామని ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు ప్రకటించారు.

►సభ్యత్వం ఇవ్వడానికి ఎవరు ముందుకొచ్చారని నాటోని ఉద్దేశించి ప్రశ్నించిన జెలెన్‌స్కీ, ఇటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో నాటో దేశాలు కూడ సాయం చేసేందుకు ముందుకు రావడం లేదని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

►తమకు సాయం చేయడానికి ఎవరూ ముందుకు రావడంలేదని, రష్యాకు అన్ని దేశాలు భయపడుతున్నాయని జెలెన్‌స్కీ తెలిపారు. రష్యా పై పోరాటంలో ఒంటరయ్యామని ఆయన ఆవేదన చెందారు.

►ఇప్పటివకు మధ్య, తూర్పు, ఉత్తర దక్షిణ ప్రాంతాల్లోనే యుద్ధం జరిగింది. పశ్చిమ ప్రాంతాలకు కూడా యుద్ధం విస్తరించే ప్రమాదం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

►కీవ్‌ నగరం స్వాధీనమే లక్ష్యంగా బాంబు పేలుళ్లతో అట్టుడుకుతోంది. ఈ క్రమంలో కీవ్‌ దగ్గరలోని ఎయిర్‌స్ట్రీప్‌ను రష్యా స్వాధీనం చేసుకుంది.

►రాత్రి 7.30 గంటలకు నాటో దేశాల కీలక సమావేశం

A convoy of Russian equipment is on its way to Akhtyrka.

Fighting continues in Akhtyrka and Trostyanets in Sumy Region.#Russia #Ukraine #Akhtyrka #Trostyanets #RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/v5btOCuev9

