బీజింగ్‌: చైనా రాజధాని బీజింగ్‌లో పురుగుల వాన కురిసిందని ఓ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది. ఇందులో రోడ్డుపై ఎటుచూసినా పురుగులే దర్శనమిస్తున్నాయి. ఆకాశం నుంచి కుప్పలుకుప్పలుగా వచ్చి పడుతున్నాయి. కార్లు, ఇతర వాహనాలపై మొత్తం ఇవే నిండిపోయాయి. పురుగులు తమపై పడకుండా చాలా మంది గొడుగులతో కన్పించారు.

WATCH 🚨 China citizens told to find shelter after it looked like it started to rain worms pic.twitter.com/otVkuYDwlK

