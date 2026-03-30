 పాక్‌ ఉప ప్రధానికి చేదు అనుభవం.. వీడియో వైరల్‌ | Pakistan Ishaq Dar Video Viral In Islamabad event
Sakshi News home page

Trending News:

పాక్‌ ఉప ప్రధానికి చేదు అనుభవం.. వీడియో వైరల్‌

Mar 30 2026 10:35 AM | Updated on Mar 30 2026 10:40 AM

Pakistan Ishaq Dar Video Viral In Islamabad event

ఇస్లామాబాద్‌: పాకిస్తాన్‌ ఉప ప్రధాని, విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్‌ దార్‌కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. పాకిస్తాన్‌లో జరిగిన కీలక నాలుగు దేశాల విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం సందర్బంగా ఇషాక్‌ దార్‌ కాలు జారి కిందపడిపోయారు. ఈ ఘటనలో ఆయనకు ఎలాంటి గాయం కాలేదు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

వివరాల మేరకు.. తాజాగా పాకిస్తాన్‌లోని ఇస్లామాబాద్‌లో నాలుగు దేశాల విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో ఈజిప్ట్, టర్కీ, సౌదీ అరేబియా, పాకిస్తాన్‌ విదేశాంగ మంత్రులు పాల్గొన్నారు. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలలో మధ్యవర్తిగా తనను తాను నిలబెట్టుకోవడానికి ఇస్లామాబాద్ చేస్తున్న విస్తృత ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈ సమావేశం జరిగినట్టు తెలిసింది. ఇందులో భాగంగా పాక్‌ విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్ దార్.. ఈజిప్ట్ విదేశాంగ మంత్రి బద్ర్ అబ్దెలట్టిని ఆహ్వానించే సమయంలో కాలు జారి కింద పడిపోయారు.

దీంతో, వెంటనే అక్కడ ఉన్న అధికారులు ఆయనను పైకిలేపేందుకు సహాయం చేశారు. ఈ ఘటనలో ఆయనకు ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని అధికారులు ధృవీకరించారు. సమావేశం యథావిధిగా కొనసాగినట్టు సమాచారం. అయితే, ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. పలువురు నెటిజన్లు ఫన్నీ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. ఇలాంటికి కేవలం పాకిస్తాన్‌ నేతలకు మాత్రమే సాధ్యమని.. ఎవరూ ఇలా ప్రయత్నించవద్దు అంటూ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

గ్రీన్‌ అవుట్‌ఫిట్‌లో ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి.. (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ శాసన మండలి, శాసన సభ్యుల సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు (ఫొటోలు)
photo 3

ఫ్రెండ్స్‌ గ్యాంగ్‌తో నమ్రత (ఫోటోలు)
photo 4

ఫ్యాషన్‌ షోలో నగధగలు..అలరించిన మోడల్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (మార్చి 29- ఏప్రిల్ 05)

Video

View all
Varudu Kalyani Counter To Atchannaidu Over Mulapeta Port Project 1
Video_icon

తుపాకీతో కాల్చేస్తా అంటూ అసెంబ్లీలో రెచ్చిపోయావ్ గా.. వరుదు కళ్యాణి మాస్ కౌంటర్
Chandrababu Conspiracy On YSRCP Chalo Mulapeta Port 2
Video_icon

YSRCP చలో మూలపేట
Ram Charan Hanuman Avatar In Peddi Movie 3
Video_icon

అప్పుడు శ్రీ రాముడు.. ఇప్పుడు హనుమాన్.. వైరల్ అవుతోన్న చెర్రీ లుక్స్
Heavy Rains With Lightning In Rayalaseema 4
Video_icon

ఈ రోజు, రేపు రాయలసీమలో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు
YSRCP Nagarjuna Yadav Counter To Yellow Media 5
Video_icon

APకి ఎల్లో వైరస్.. బాబు మీడియా వ్యాఖ్యలపై నాగార్జున యాదవ్ కౌంటర్
