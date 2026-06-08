మిడిల్ ఈస్ట్‌ ఉద్రిక్తతలు: గగనతలాన్ని మూసేసిన ఇరాక్, సిరియా

బాగ్దాద్: పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఇరాక్, సిరియా దేశాలు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. భద్రతా ముప్పు పొంచి ఉందన్న ముందస్తు హెచ్చరికలతో తమ దేశాల గగనతలాన్ని (ఎయిర్స్పేస్) తాత్కాలికంగా మూసివేస్తున్నట్లు ఇరు దేశాల పౌర విమానయాన సంస్థలు అధికారికంగా ప్రకటించాయి. ఈ ఆకస్మిక నిర్ణయంతో ఆయా మార్గాల్లో ప్రయాణించే అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులపై తీవ్ర ప్రభావం పడనుంది.
ఇరాక్లో 72 గంటల ఆంక్షలు
ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతల తీవ్రత దృష్ట్యా ఇరాక్ విమానయాన సంస్థ ఆదివారం రాత్రి నుంచే కఠిన నిర్ణయాలు అమలులోకి తెచ్చింది. తమ దేశ వైమానిక పరిధిని మొత్తం 72 గంటల పాటు పూర్తిగా మూసివేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. అయితే, ఇదే సమయంలో ఇరాక్ గగనతలంలో ఒక పౌర విమానం కూలిపోయిందంటూ వస్తున్న వార్తలను అధికారులు తీవ్రంగా ఖండించారు. తమ పరిధిలో అటువంటి ప్రమాదం ఏదీ నమోదు కాలేదని స్పష్టం చేస్తూ, వదంతులను నమ్మవద్దని కోరారు.
సిరియాలో విమాన సర్వీసులు నిలిపివేత
మరోవైపు సిరియా సైతం తమ రక్షణ చర్యలను వేగవంతం చేసింది. ఆదివారం రాత్రి 11:00 గంటల నుండి తమ దేశ దక్షిణ వాయు మార్గాలను తాత్కాలికంగా మూసివేసినట్లు అక్కడి పౌర విమానయాన శాఖ పేర్కొంది. ఈ ఆంక్షలు సోమవారం ఉదయం 11:00 గంటల వరకు కొనసాగుతాయని, పరిస్థితిని బట్టి తదుపరి నిర్ణయం ఉంటుందని తెలిపింది. ఈ మూసివేత చర్యల్లో భాగంగానే డమాస్కస్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో కూడా అన్ని రకాల విమాన కార్యకలాపాలను పూర్తిగా నిలిపివేశారు.
హై అలర్ట్లో ప్రత్యేక కమిటీ
ప్రాంతీయంగా మారుతున్న తాజా పరిణామాలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు ఇరు దేశాల అధికారులు తెలిపారు. ప్రత్యేక రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ (ప్రమాద నిర్వహణ కమిటీ) సమర్పించిన సాంకేతిక నివేదికలు, భద్రతా అంచనాల ఆధారంగానే ఈ అత్యవసర నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ప్రయాణికుల, విమానాల రక్షణే తమకు అత్యంత ప్రాధాన్యత అని, తదుపరి సమీక్షల అనంతరం గగనతలాన్ని పునరుద్ధరిస్తామని ప్రకటించారు.