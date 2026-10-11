పడవ బోల్తా.. 109 మంది మృతి, 116 మంది గల్లంతు

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జిబౌటి నుంచి యెమెన్కు వెళ్తున్న వలసదారుల పడవ బోల్తా పడటంతో 109 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 116 మందికి పైగా గల్లంతయ్యారు. మృతుల్లో 15 మంది చిన్నారులు ఉన్నారు. ఈ ప్రమాదం నుంచి 80 మందికి పైగా ప్రాణాలతో బయటపడ్డారని అంతర్జాతీయ వలసల సంస్థ (ఐఓఎం) ఆదివారం వెల్లడించింది. సుమారు 350 మందితో ప్రయాణిస్తున్న పడవ అక్టోబర్ 8, 9 తేదీల మధ్య అర్ధ రాత్రి ప్రమాదానికి గురైంది.
జిబౌటిలోని ఓబాక్ నౌకాశ్రయ పట్టణానికి ఉత్తరాన ఉన్న గుహెరె సమీపంలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు ఐఓఎం తెలిపింది. ప్రాణాలతో బయటపడినవారు అందించిన వివరాల ఆధారంగా ప్రమాద స్థలాన్ని గుర్తించినట్లు ఐక్యరాజ్యసమితికి చెందిన వలసల సంస్థ పేర్కొంది. పడవలో ప్రయాణిస్తున్న వారిలో అత్యధికులు ప్రాణాపాయ పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నారు. ప్రమాదం నుంచి బయటపడిన 80 మందికి పైగా వ్యక్తులంతా ఇథియోపియా దేశస్థులేనని ఐఓఎం వెల్లడించింది.
అయితే, గల్లంతైన వారిలో ఎంతమంది ప్రాణాలతో ఉండవచ్చనే విషయంపై స్పష్టత లేదు. సుమారు 350 మందిని తీసుకెళ్తున్న పడవ బోల్తా పడటంతో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు మరణించగా, మరికొందరి ఆచూకీ తెలియకుండా పోయింది. అయితే, ప్రమాదానికి దారితీసిన పూర్తి కారణాలు వెంటనే వెల్లడికాలేదు. ఈ ఘటనపై వివరణ కోరుతూ సంప్రదించగా, ఇథియోపియా ప్రభుత్వ ప్రతినిధి తక్షణమే స్పందించలేదు.
జిబౌటి నుంచి యెమెన్కు వెళ్లే మార్గంలో జరిగిన ఈ ప్రమాదం వలసదారుల ప్రయాణాల్లోని ప్రమాదకర పరిస్థితులను మరోసారి వెలుగులోకి తెచ్చింది. మెరుగైన జీవనోపాధి కోసం దేశాలు దాటి వెళ్లే ప్రయత్నంలో ఇలాంటి సముద్ర ప్రయాణాలు ప్రాణాంతకంగా మారుతున్నాయి. ప్రస్తుతం 109 మంది మరణించగా, 116 మందికి పైగా గల్లంతైన నేపథ్యంలో మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశంపై ఆందోళన నెలకొంది. గల్లంతైన వారి కోసం చేపట్టే చర్యలు, ప్రమాదానికి గల కారణాలపై తదుపరి వివరాలు వెలువడాల్సి ఉంది.