‘ట్రంపిజం’ ప్రపంచాన్ని ఎలా మారుస్తోంది? మనపై ప్రభావం ఇలా..

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనుసరిస్తున్న విధానాలు ప్రపంచ పాలనా వ్యవస్థలోని పాత నియమాలను మార్చి, అంతర్జాతీయ రాజకీయాలను కొత్త దశలోకి తీసుకెళ్తున్నాయని అల్జజీరా అభిప్రాయ కథనం పేర్కొంది. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఏర్పడిన బహుపాక్షిక సంస్థలు, పాశ్చాత్య దేశాల నేతృత్వంలోని పాలనా విధానాలకు భిన్నంగా ట్రంప్ విధానం ఏకపక్ష నిర్ణయాలు, లావాదేవీ ఆధారిత జాతీయవాదం, సంప్రదాయ మైత్రి సంబంధాల పునఃసమీక్షపై ఆధారపడిందని తెలిపింది. ఈ మార్పును ‘ట్రంపిజం’గా అభివర్ణించింది.
ట్రంపిజం ప్రధానంగా దేశ ప్రయోజనాలు, ఆర్థిక శక్తిని విదేశాంగ విధానంలో ముందుకు తెస్తోందని కథనం పేర్కొంది. అమెరికాలో పారిశ్రామిక ఉత్పత్తిని పెంచడం, రక్షణ పరిశ్రమను బలోపేతం చేయడం, ఇంధన రంగంలో ఆధిపత్యం, వాణిజ్య సమతుల్యత, ఆర్థిక రంగంలో నాయకత్వం వంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని తెలిపింది. బహుళ దేశాల ఒప్పందాలకు బదులుగా ద్వైపాక్షిక ఒప్పందాలపై దృష్టి పెట్టడంతో పాటు సుంకాలు, వాణిజ్య ఆంక్షలు, ఆంక్షలను ప్రభుత్వ శక్తికి ప్రధాన సాధనాలుగా ఉపయోగిస్తోందని పేర్కొంది.
విస్తృత ఆంక్షలు, ఇతర దేశాలపై అమెరికా చట్టాల అమలు అంతర్జాతీయ చట్టం, దేశాల సార్వభౌమత్వం, జాతీయ పరిధి వంటి అంశాలపై తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయని కథనం తెలిపింది. ‘శక్తి ద్వారా శాంతి’ విధానంలో చట్టపరమైన, ఆర్థిక, భద్రతా వ్యవస్థలను ఉపయోగిస్తూ మిత్రదేశాలు, ప్రత్యర్థులపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నట్లు వివరించింది. నాటోలో రక్షణ వ్యయ భారాన్ని పంచుకునే విధానంపైనా ట్రంప్ వైఖరి ప్రశ్నలు లేవనెత్తిందని పేర్కొంది.
బహుపాక్షిక సంస్థల నుంచి అమెరికా వైఖరిలో అనిశ్చితి, అంతర్జాతీయ ఒప్పందాల నుంచి వైదొలగడం వంటి పరిణామాలు ప్రపంచ పాలనా వ్యవస్థను మరింత విభజిస్తున్నాయని కథనం విశ్లేషించింది. ముఖ్యంగా ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి సామర్థ్యం, ప్రాతినిధ్యం, విశ్వసనీయతపై ఇప్పటికే ఉన్న ప్రశ్నలు మరింత తీవ్రమయ్యాయని తెలిపింది.
అమెరికా ప్రపంచ నాయకత్వం నుంచి వెనక్కి తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో మధ్యస్థాయి శక్తులు, ప్రాంతీయ కూటములు ముందుకు వస్తున్నాయని కథనం పేర్కొంది. ఇవి ప్రాంతీయ భద్రత, ఆర్థిక సమన్వయం కోసం కొత్త వ్యవస్థలను నిర్మిస్తున్నాయని తెలిపింది. కొందరు దీనిని మరింత బహుళ ధ్రువ, సమగ్ర ప్రపంచ వ్యవస్థకు దారితీసే మార్పుగా చూస్తుండగా, మరికొందరు సామూహిక భద్రత బలహీనపడి ప్రాంతీయ అస్థిరత పెరిగే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ట్రంప్ విదేశాంగ విధానం తాత్కాలిక మార్పు కాదని, అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో పునరావృతం చేయగల ప్రత్యేక విధానంగా ‘ట్రంపిజం’ స్థిరపడిందని కథనం తేల్చింది. భవిష్యత్తులో ఇది అధికార వికేంద్రీకరణ, ప్రాంతీయత పెరుగుదల, కొత్త ప్రపంచ పాలనా నమూనాల అన్వేషణకు దారితీస్తుందని విశ్లేషించింది.
భారత్పై ప్రభావం ఎలా?
ట్రంపిజం ప్రభావం భారత్పై ప్రధానంగా వాణిజ్యం, విదేశాంగ విధానం, వ్యూహాత్మక సంబంధాలపై కనిపించే అవకాశం ఉంది. ‘అమెరికా ఫస్ట్’ విధానంలో భాగంగా అమెరికా దిగుమతులపై సుంకాలు పెంచడం భారత ఎగుమతులపై ఒత్తిడి పెంచవచ్చు. 2026 ఫిబ్రవరిలో భారత్పై పరస్పర సుంకంపై ఒప్పందం కుదిరినా, అమెరికా వాణిజ్య విధానంలో మార్పులు భారత ఎగుమతిదారులకు అనిశ్చితిని కొనసాగిస్తున్నాయి. అదే సమయంలో అమెరికా మార్కెట్పై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించేందుకు భారత్ యూరప్, ఆసియా, ఇతర ప్రాంతాలతో వాణిజ్య సంబంధాలను విస్తరించాల్సిన అవసరం పెరుగుతోంది. విదేశాంగపరంగా కూడా భారత్ అమెరికాతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని కొనసాగిస్తూనే రష్యా, చైనా, యూరప్తో సంబంధాలను సమతుల్యం చేసే విధానాన్ని మరింత జాగ్రత్తగా అనుసరించాల్సి ఉంటుంది.