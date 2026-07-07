 హమాస్‌ సంచలన ప్రకటన | Hamas Dissolves Gaza Governing Body | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హమాస్‌ సంచలన ప్రకటన

Jul 7 2026 6:52 AM | Updated on Jul 7 2026 6:54 AM

Hamas Dissolves Gaza Governing Body

సంచలన పరిణామం చోటుచేసుకుంది. దాదాపు 20 ఏళ్ల పాలన తర్వాత గాజా పాలక మండలిని హమాస్ రద్దు చేసింది. దాదాపు రెండున్నరేళ్లపాటు కొనసాగిన భీకర దాడులతో తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న గాజా పునర్నిర్మాణానికి దారులు పడుతున్నాయి. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంలో భాగంగా గాజా ప్రాంత పాలన బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు మిలిటెంట్‌ గ్రూప్‌ హమాస్‌ ప్రకటించింది.

ఐక్యరాజ్యసమితి సారథ్యంలో ఏర్పాటైన టెక్నికల్‌ కమిటీకి పాలన బాధ్యతలను అప్పగిస్తామని తెలిపింది. రోజువారీ కార్యకలాపాల నిర్వహణ కోసం కేవలం సాంకేతిక, వృత్తి నిపుణులు మాత్రమే విధుల్లో కొనసాగుతారని హమాస్‌ ప్రభుత్వ మీడియా కార్యాలయం జనరల్‌ డైరెక్టర్‌ ఇస్మాయిల్‌ అల్‌–తవాబ్తా తెలిపారు. అయితే, కీలకమైన నిరాయుధీకరణ, భద్రతా బాధ్యతలను అంతర్జాతీయ దళాలకు అప్పగించడం వంటి అంశాలను మాత్రం ప్రస్తావించలేదు.

# Tag
Hamas Gaza Israel
Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సంయుక్త నీ అందం వేరే! (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుపతిలో ఘనంగా 'లెనిన్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నాగార్జున కుటుంబం (ఫొటోలు)
photo 4

మాల్దీవులు ట్రిప్ వేసిన హీరోహీరోయిన్ జంట (ఫొటోలు)
photo 5

ఎన్టీఆర్ బావమరిది కొత్త సినిమా గ్రాండ్ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Srungarapati Sandeep Kumar Wife Joji Mary About Her Husband Illegal Arrest 1
Video_icon

ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు... YSRCP శృంగరపాటి సందీప్ కుమార్ బలవంతపు అక్రమ అరెస్ట్
Sugali Parvathi Sensational Facts On Prashna Ravan Arrest 2
Video_icon

ప్రశ్న రావణ్ పై పవన్ కళ్యాణ్ కు ఎందుకంత కక్ష అంటే.. నేను గన్నవరంలో కేసు పెట్టాడని కారణం కూడా అదే
Noori Fathima Shocking Comments On Prashna Ravan Arrest 3
Video_icon

సాయి కృష్ణ పరిస్థితే రావణ్ కి వస్తుందేమో అని నూరి ఫాతిమా షాకింగ్ కామెంట్స్
Advocate Rajini Reveals Shocking Facts On Sai Krishna Mother Comments 4
Video_icon

పవన్ పై సాయి కృష్ణ తల్లి ఇచ్చిన హింట్.. షాకింగ్ నిజాలు బయటపెట్టిన అడ్వకేట్ రజిని
Pawan Vs Ravan Big Question 5
Video_icon

Big Question Full : రాజద్రోహం అసలు ఎవరిది...?
Advertisement
 