 ఎండలతో జర్మనీ అతలాకుతలం.. వేల సంఖ్యలో మరణాలు! | Germany sees record heat related deaths amid extreme summer | Sakshi
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ఎండలతో జర్మనీ అతకాలకుతం.. వేల సంఖ్యలో మరణాలు!

Sep 3 2026 3:51 PM | Updated on Sep 3 2026 4:20 PM

Germany sees record heat related deaths amid extreme summer

బెర్లిన్‌: ఈ ఏడాది నమోదైన ఎండలు యూరప్‌ని అతలాకుతలం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఎండల వేడిమికి తట్టుకోలేక ఐరోపా వ్యాప్తంగా పెద్దఎత్తున ప్రజలు మృత్యువాత పడ్డారు. ఈ మరణాలు జర్మనీలో సైతం అత్యధికంగా ఉన్నాయి. తాజాగా ఈ వేసవి వడగాలుల వల్ల ఆ దేశంలో మరణించిన వారి సంఖ్య జర్మనీ  అధికారికంగా ప్రకటించింది.

యూరప్‌లో సంభవించిన  తీవ్రమైన వేసవి వడగాలుల వల్ల జర్మనీలో రికార్డు స్థాయిలో 16,300 మరణాలు నమోదయ్యాయని  ఈ రోజు గురువారం జర్మనీ అధికారికంగా గణాంకాలు విడుదల చేసింది. గత వారం  రాబర్ట్ కోచ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ నివేదించిన 15,800 మరణాల సంఖ్య కంటే ఈ సంఖ్య అధికంగా ఉందని తెలిపింది.  ఈ మరణాలు  జూన్ 1 నుండి ఆగస్టు 23 వరకూ సంభవించినవిగా తెలిపింది.

అయితే ఈ మరణాలలో అధికంగా 75 ఏళ్లు పైబడిన వారి వయస్సు వారే ఉన్నారని పేర్కొంది. వీటిలో కేవలం జూన్ 22-28 మధ్య కేవలం ఒక వారంలోనే 9,600 మరణాలు సంభవించాయని ఆ సంస్థ అంచనా వేసింది. కాగా గత దశాబ్ద కాలంగా మరణాల డేటా సేకరిస్తున్నామని  వాటిలో ఈ సారి అత్యధికంగా మరణాలు సంభవించినట్లు పేర్కొంది. 2018లో ఎండల ద్వారా మరణాల సంఖ్య 8,900గా ఉండగా  1994లో 10 వేలకు పైగా ప్రజలు మృత్యువాత పడ్డట్లు తెలిపింది.

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