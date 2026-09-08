యంత్రాలు, ఆటోమేషన్ పెరిగాయ్‌.. మనషుల పరిస్థితి ఇదీ..

చైనాలో తయారీ రంగం వేగంగా మారిపోతుండటంతో ఉద్యోగ అవకాశాలు తగ్గుతున్నాయి. ఒకప్పుడు ప్రపంచానికి ప్రధాన తయారీ కేంద్రంగా ఉన్న చైనాలో ఇప్పుడు కర్మాగారాల్లో ఆటోమేషన్ పెరగడం, ఉత్పత్తి ప్రక్రియల్లో యంత్రాల వినియోగం అధికం కావడం వల్ల మనుషుల అవసరం తగ్గుతోంది.
ఇటీవల చాంగ్జౌ షింగ్యూ ఆటోమోటివ్ లైటింగ్ సంస్థ 440 మంది కొత్త గ్రాడ్యుయేట్లను ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకున్న కొద్దికాలానికే 107 మందిని తొలగించింది. ఈ ఘటన చైనాలో యువత ఎదుర్కొంటున్న ఉద్యోగ సంక్షోభాన్ని మరోసారి వెలుగులోకి తెచ్చింది.
చైనాలో యువ నిరుద్యోగం పెరగడానికి ఆటోమేషన్ ఒక్కటే కారణం కాదు. తయారీ రంగంలో ఉద్యోగాల తగ్గుదలతో పాటు విదేశాలకు ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలు తరలిపోవడం, రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో మందగమనం వంటి అంశాలు కూడా ఉపాధి అవకాశాలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
చైనా ఆర్థిక వ్యవస్థలో తయారీ రంగం బలంగానే ఉన్నప్పటికీ, గతంలో మాదిరిగా పెద్ద సంఖ్యలో కార్మికులకు ఉద్యోగాలు కల్పించే పరిస్థితి మారుతోంది. యంత్రాలు, ఆటోమేషన్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఉద్యోగాల స్వభావం మారడంతో యువతకు కొత్త నైపుణ్యాలు అవసరమవుతున్నాయి.
చైనాలో ఏం జరుగుతోంది?
చైనాలో ఈ ఏడాది 12.7 మిలియన్ల మంది కొత్త గ్రాడ్యుయేట్లు ఉద్యోగ మార్కెట్లోకి వచ్చారు. ఇది ఇప్పటివరకు నమోదైన అతిపెద్ద గ్రాడ్యుయేట్ల బ్యాచ్.
16-24 ఏళ్ల యువతలో నిరుద్యోగిత మేలో 15.6 శాతానికి చేరింది. ఉద్యోగాల కోసం భారీగా దరఖాస్తులు చేస్తున్నా అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయి.
చాంగ్జౌ జింగ్యూ ఆటోమోటివ్ లైటింగ్ సంస్థ 440 మంది కొత్త గ్రాడ్యుయేట్లను నియమించి, కొద్ది వారాలకే 107 మందిని తొలగించింది. ఈ ఘటన చైనాలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.
ఫ్యాక్టరీ కార్మికుల ఉద్యోగాలు తగ్గడానికి ఆటోమేషన్, తక్కువ వేతన దేశాలకు తయారీ కార్యకలాపాల తరలింపు, రియల్ ఎస్టేట్ సంక్షోభం ప్రధాన కారణాలుగా ఉన్నాయి.
2021–2025 మధ్య రియల్ ఎస్టేట్ రంగం పతనం కారణంగా 14 మిలియన్లకు పైగా కార్మికులు నిర్మాణ రంగం నుంచి బయటకు వచ్చారు.
చైనాలో గిగ్ వర్కర్ల సంఖ్య ఈ ఏడాది 320 మిలియన్లకు చేరవచ్చని అంచనా. గత ఏడాది ఇది 280 మిలియన్లుగా ఉంది.
కృత్రిమ మేధస్సు కారణంగా గ్రాడ్యుయేట్లకు లభించే ప్రారంభ స్థాయి వైట్ కాలర్ ఉద్యోగాలు కూడా తగ్గుతున్నాయి.
చైనా ప్రభుత్వం పాతబడిన విశ్వవిద్యాలయ కోర్సులను తొలగిస్తూ టెక్నాలజీ, ఏఐ ఆధారిత కోర్సులపై దృష్టి పెడుతోంది. అలాగే గ్రాడ్యుయేట్ల కోసం జాతీయ స్థాయిలో ఉద్యోగ నియామక కార్యక్రమాలు చేపట్టింది.
చైనా తయారీ రంగంలో ఉద్యోగాలు తగ్గుతున్నా ఉత్పత్తి సామర్థ్యం తగ్గలేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎక్కువ ఉత్పత్తిని తక్కువ మంది కార్మికులతో సాధించడం ఆటోమేషన్ ప్రభావానికి సంకేతం అని పేర్కొన్నారు.
చైనా తయారీ ఉద్యోగాలు 2013లో 152 మిలియన్ల గరిష్ఠ స్థాయి నుంచి 134 మిలియన్లకు తగ్గాయి. ఇదే సమయంలో భారత్ తయారీ రంగంలో అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది.