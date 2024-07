అమెరికా ఉపాధ్యక్షురాలు, భారతీయ సంతతికి చెందిన కమలా హారిస్‌పై ప్రపంచ టాప్‌ బిలీయనీర్‌ ఎలన్‌ మస్క్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా విరుచుకుపడ్డారు. ట్రంప్‌ గనుక అధికారంలోకి వస్తే.. దేశవ్యాప్తంగా అబార్షన్‌లపై నిషేధం విధిస్తారంటూ ఆమె ట్వీట్‌ చేశారు. అయితే అది అబద్ధం కావడం.. ఎక్స్‌ సైతం కమ్యూనిటీ నోట్‌ ఇవ్వడంతో మస్క్‌ సెటైర్‌ సంధించారు.

అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల ప్రచారంలో గర్భవిచ్ఛిత్తి(అబార్షన్‌) కీలకాంశంగా మారింది. బైడెన్‌ నేతృత్వంలోని డెమోక్రాట్లు నిషేధాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ట్రంప్‌ నాయకత్వంలోని రిపబ్లికన్లు మాత్రం కొన్ని పరిమితులు ఉండాలని వాదిస్తున్నారు. అయితే అధ్యక్ష బరిలో రిపబ్లికన్‌ పార్టీ తరఫు అభ్యర్థి ట్రంప్‌ గనుక గెలిస్తే.. అమెరికా వ్యాప్తంగా అబార్షన్‌ రద్దు చేస్తారు అని సోషల్‌ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా హారిస్‌ పోస్ట్‌ చేశారు.

Donald Trump would ban abortion nationwide. President @JoeBiden and I will do everything in our power to stop him and restore women's reproductive freedom.

అయితే ఆమె పోస్టుకి వెంటనే ఎక్స్‌ ‘కమ్యూనిటీ నోట్‌’ ఇచ్చింది(ఫ్యాక్ట్‌ చెక్‌ టైప్‌ ఫీచర్‌). అబార్షన్ చట్టంపై తాను సంతకం చేయబోనని ట్రంప్ పదే పదే చెప్పారు అని ఆ నోట్‌ పేర్కొంది. దీంతో వెంటనే ఎక్స్‌ ఓనర్‌ ఎలాన్‌ మస్క్‌ స్పందించారు. రాజకీయ నాయకులైతేనేం.. వాళ్ల సోషల్‌ మీడియా అకౌంట్లను నడిపేవాళ్లు అయితేనేం.. ఇలాంటి మాధ్యమాల్లో అబద్ధాలు ఇక మీదట పని చేయవని ఎప్పటికి గుర్తిస్తారో అంటూ పోస్ట్‌ చేశాడు. అంతేకాదు.. కమ్యూనిటీ నోట్‌ వచ్చిన హారిస్‌ పోస్టును స్క్రీన్‌ షాట్‌ ఉంచారాయన. అక్కడితో ఆగకుండా ఆమె పోస్టుకు సైతం ఆయన కామెంట్‌ చేశాడు.

When will politicians, or at least the intern who runs their account, learn that lying on this platform doesn’t work anymore? pic.twitter.com/wP7H4AJFwG

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2024