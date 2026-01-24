 ఇంగ్లాండ్‌లో... చైనా ఫోన్‌ ట్యాపింగ్ కలకలం | China phone tapping scandal causes uproar in England | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇంగ్లాండ్‌లో... చైనా ఫోన్‌ ట్యాపింగ్ కలకలం

Jan 29 2026 1:14 AM | Updated on Jan 29 2026 1:18 AM

China phone tapping scandal causes uproar in England

చైనా కంట్రీపై ఇంగ్లాండ్‌లో పలు నివేదికలు సంచలన అంశాలను ప్రచురించాయి. ఆ దేశ మాజీ ప్రధానుల ఉన్నతాధికారుల ఫోన్‌లను చైనా హ్యాక్ చేసినట్లు పలు నివేదికలు తెలిపాయి. అంతేకాకుండా ఈ ట్యాపింగ్‌ కోసం ప్రత్యేకమైన కోడ్‌ లాంగ్వేజ్‌ను వాడినట్లు పేర్కొన్నాయి.

ఇంగ్లాండ్‌లోని పలు సంస్థల నివేదికలు ఇప్పుడు ఆ దేశంలో ‍ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. ఇంగ్లాండ్ మాజీ ప్రధానులుగా బోరిస్ జాన్సన్, లిజ్ ట్రస్, రిషిసునాక్‌లు ఉన్న సమయంలో వారి ప్రత్యేక అధికారులు వివరాలపై చైనా హ్యాకర్లు ట్యాప్ చేసినట్లు పలు నివేదికలు తెలుపున్నాయి. సాల్ట్‌టైఫూన్ పేరుతో జరిగిన ఈ ఆపరేషన్ 2021-2024 మధ్య జరిగిందని పేర్కొన్నాయి. అందులోనూ రిషి సునాక్ ఆ దేశ ప్రధానిగా ఉన్న సమయంలో ఈ హ్యాకి్ంగ్ ఎక్కువ  జరిగిందని  నివేదికలు తెలిపాయి.

అయితే ఇటీవల చైనా లండన్‌తో పాటు యూరప్‌లో తన రాయబార కార్యాలయం నిర్మించాలని ప్రతిపాదనలు తీసుకరాగా బ్రిటన్ దానికి అంగీకారం తెలిపింది. ఈ క్రమంలోనే ఆ దేశంలో తన దౌత్య కార్యాలయాన్ని చైనా గూడ చర్య కార్యక్రమాలకు వినియోగించుకునే అవకాశం ఉందని నిరసనలు చెలరేగాయి. దీంతో ఈ నిర్ణయంపై ఆ దేశ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్ తన నిర్ణయాన్ని పదేపదే వాయిదా వేస్తూ వచ్చారు. దీంతో చైనా తన నిరసన తెలిపింది. దీంతో ఎట్టకేలకు ప్రభుత్వం ఆమెదం తెలిపింది. అయితే తాజాగా ఫోన్ ఈ నివేదిక మరోసారి ఈ అంశంపై అనుమానాలను రేకెత్తిస్తుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫుల్ గ్లామరస్‌గా యానిమల్ బ్యూటీ త్రిప్తి డిమ్రీ.. ఫోటోలు
photo 2

బ్లూ శారీలో యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ అందాలు.. ఫోటోలు
photo 3

హీరోయిన్ శ్రుతిహాసన్ బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రియాంక చోప్రా జనవరి జ్ఞాపకాలు.. కూతురు, భర్తతో చిల్ మోడ్ (ఫొటోలు)
photo 5

#AjitPawarPlaneCrash : బారామతి ఘోర విమాన ప్రమాద దృశ్యాలు

Video

View all
YS Jagan Slams Chandrababu Govt Over Conducting illegal Sankranti Fest Events 1
Video_icon

ఎన్నడూ లేనట్టుగా బహిరంగంగానే.. సంక్రాంతి సంబరాలుపై జగన్ రియాక్షన్
MLA Arava Sridhar Victim Reveals SHOCKING Evidence in Front of Media 2
Video_icon

ఆ ఒక్క మెసేజ్ నా జీవితాన్నే నాశనం చేసింది!
YS Jagan Comments on TDP Manifesto 3
Video_icon

YS Jagan: కూటమి మేనిఫెస్టో అట్టర్ ఫ్లాప్

Huge Road Accident In Medipalli 4
Video_icon

Medipalli : అతివేగానికి మరో ఇద్దరు యువకులు బలి
Janasena MLA Arava Sridhar Victim Advocate SHOCKING Comments 5
Video_icon

నేనే అడ్వకేట్... ఎలా తప్పించుకుంటాడో చూస్తా
Advertisement
 