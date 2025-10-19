 ‘25 వేల మరణాలను అడ్డుకున్నా’: ట్రంప్‌ సంచలన ప్రకటన | 25000 People Wouldve Died Trump Strikes Drug Carrying Submarine | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘25 వేల మరణాలను అడ్డుకున్నా’: ట్రంప్‌ సంచలన ప్రకటన

Oct 19 2025 8:51 AM | Updated on Oct 19 2025 11:51 AM

25000 People Wouldve Died Trump Strikes Drug Carrying Submarine

వాషింగ్టన్‌: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ మరోమారు సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఇటీవల కరేబియన్‌లో అమెరికా జరిపిన సైనిక దాడిలో ఒక భారీ మాదకద్రవ్యాల జలాంతర్గామి ధ్వంసమైందని, ఈ దాడిలో ఇద్దరు నార్కో ఉగ్రవాదులను హతం చేశామని, మరో ఇద్దరిని సజీవంగా పట్టుకున్నామని తెలిపారు. ఈ దాడికి సంబంధించిన వీడియోను కూడా  ఆయన షేర్‌ చేశారు. అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ తన ట్రూత్ సోషల్‌లో పోస్ట్ చేసిన ఒక ప్రకటనలో.. ‘ఆ జలాంతర్గామిలో అధికంగా ఫెంటానిల్  తదితర మాదకద్రవ్యాలు ఉన్నాయని, అది నార్కోట్రాఫికింగ్ ట్రాన్సిట్ రూట్ ద్వారా అమెరికా వైపు వస్తున్నదని, దానిని అడ్డగించడం ద్వారా 25 వేల అమెరికన్ల మరణాలను నిరోధించగలిగానని’ ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు.

తన సోషల్‌ మీడియా పోస్టులో ట్రంప్..‌ ‘ఒక భారీ మాదకద్రవ్యాల జలాంతర్గామిని నాశనం చేయడమనేది నాకు లభించిన గొప్ప గౌరవం. ఓడలో అధికంగా ఫెంటానిల్ ఉందని యూఎస్‌ ఇంటెలిజెన్స్ నిర్ధారించింది. ఆ జలాంతర్గామిలో నలుగురు  నార్కోటెర్రరిస్టులు ఉన్నారు. వారిలో ఇద్దరు ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. సజీవంగా ఉన్న ఇద్దరు ఉగ్రవాదులను వారి స్వదేశాలైన ఈక్వెడార్, కొలంబియాకు విచారణ కోసం తిరిగి పంపుతున్నారు’ అని పేర్కొన్నారు.

ఈ దాడి తర్వాత అమెరికా నావికాదళం ఇద్దరు ఉగ్రవాదులను ప్రాణాలతో పట్టుకుందని, వారిని ఒక అమెరికన్ యుద్ధనౌకలో ఉంచిందని ఫాక్స్ న్యూస్  ధృవీకరించింది. కాగా గత నెలలో కరేబియన్‌లో  యుద్ధ కార్యకలాపాలు ప్రారంభమైనప్పటి నుండి అమెరికా అనుమానిత మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా నౌకలను అడ్డగించడం ఇది ఆరోసారి. మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాకు  గట్టి దెబ్బ తగిలిందని చెబుతున్న అమెరికా అధికారులు.. ఈ దాడుల్లో హతమైన 27 మంది  మాదకద్రవ్యాల స్మగ్లర్లే అని ధృవీకరించే ఎటువంటి ఆధారాలను మీడియాకు అందించలేదు. ఈ రీతిలో అంతమొందించడం చట్టవిరుద్ధమని నిపుణులు  వాదిస్తున్నారు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఐటమ్ బ్యూటీ మలైకా 50వ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

'మౌగ్లీ' సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

పెళ్లి పనులు మొదలుపెట్టిన రాహుల్ సిప్లిగంజ్ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమలలో అభినయ.. కాలినడకన కొండ ఎక్కి.. (ఫోటోలు)
photo 5

బిగ్‌బాస్ ఆదిరెడ్డి కూతురి బారసాల వేడుక (ఫొటోలు)

Video

View all
Social Activist Sudhakar About Private Travels Mafia In Metro Cities 1
Video_icon

Sudhakar: ఓయో రూములా! బెడ్ రూమ్స్ లా స్లీపర్ బస్సులు
Mega Family Celebrates Upasanas Baby Shower 2
Video_icon

ఉపాసన గుడ్ న్యూస్.. రెండోసారి తండ్రి కానున్న రామ్ చరణ్
Full Story of Kurnool Bus Accident 3
Video_icon

Kurnool Bus Accident: 15 నిమిషాల్లోనే అంతా జరిగిపోయింది
Crane Overturn at Kurnool Bus Accident 4
Video_icon

Kurnool: బస్సును తరలిస్తుండగా తిరగబడ్డ క్రేన్..
Gudivada Amarnath Strong Counter To Chandrababu 5
Video_icon

Gudivada: వైఎస్ జగన్ మీడియా సమావేశం తర్వాత కూటమిలో గుబులు మొదలైంది
Advertisement
 