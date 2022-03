ఉక్రెయిన్‌-రష్యా యుద్ధం: రష్యాది తీవ్ర తప్పిదం..

Russia-Ukraine War News Live Updates: ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా బలగాలు పెను విధ్వంసానికి దిగాయి. రెండు రోజులుగా గ్యాప్‌ లేకుండా విరుచుకుపడుతున్నాయి. ఎనిమిదవ రోజు సైతం విధ్వంసకాండ కొనసాగుతుండగా.. బెలారస్‌ బ్రెస్ట్‌ ప్రాంతంలో చర్చలు జరిగే అవకాశాలున్నట్లు సమాచారం. రష్యా తరపున సైనికులు, ఉక్రెయిన్‌ తరపున సైనికులతో పాటు సాధారణ పౌరులు కూడా భారీ సంఖ్యలో మృత్యువాత పడుతున్నారు. ప్రధాన పట్టణాలపై ఫోకస్‌ చేసిన రష్యన్‌ బలగాలు ఖార్కీవ్‌ను పూర్తిగా స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. మరోవైపు యుద్ధంతో ఏడు లక్షల మంది దేశం విడిచి పారిపోతుండగా.. వాళ్లకు ఆశ్రయం ఇచ్చేందుకు చాలా దేశాలు విముఖత వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

► ఉక్రెయిన్‌ కీలక ప్రకటన.. ఉక్రెయిన్‌ దక్షిణ నగరం ఖేర్సన్‌ రష్యా బలగాల చేతుల్లోకి వెళ్లిందని ఉక్రెయిన్‌ అధికారులు ప్రకటించారు.

► ఆపరేషన్‌ గంగ.. సీ-17 ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ మూడోది 208 మంది భారతీయులతో పోలాండ్‌ నుంచి ఢిల్లీ హిందాన్‌ ఎయిర్‌బేస్‌లో ఈ ఉదయం దిగింది. సురక్షితంగా వచ్చిన ప్రయాణికులతో ఎంవోఎస్‌ డిఫెన్స్‌ అజయ్‌ భట్‌ కాసేపు మాట్లాడారు.

I have brought my friend's dog with me from Ukraine. Many people who had dogs left them behind in Ukraine, but I brought back this dog along with me: Zahid, a student rescued from Ukraine, at Hindan airbase pic.twitter.com/bEslfEBI6L

► ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా యుద్ధాన్ని ఐక్యరాజ్యసమితి తీవ్రంగా ఖండించింది. ఉక్రెయిన్‌ స్వాతంత్య్రాన్ని, సార్వభౌమత్వాన్ని, ఐక్యతను, ప్రాదేశిక సమగ్రతను కాపాడేందుకు కట్టుబడి ఉంటామని పునరుద్ఘాటించింది. భారత కాలమానం ప్రకారం.. బుధవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత జరిగిన ఐరాస జనరల్‌ అసెంబ్లీ 76వ ‘అసాధారణ’ సర్వసభ్య సమావేశం ఈ మేరకు తీర్మానం చేసింది.

► ‘ఉక్రెయిన్‌పై దాడి’ పేరుతో రూపొందిన తీర్మానానికి మొత్తం 193 సభ్య దేశాల్లో 141 దేశాలు అనుకూలంగా ఓటేశాయి. ఐదు దేశాలు వ్యతిరేకించాయి. ఓటింగ్‌కు భారత్‌ దూరంగా ఉంది. దౌత్యం, చర్చలు తప్ప వివాద పరిష్కారానికి మరో మార్గం లేదని ఈ సందర్భంగా అభిప్రాయపడింది. భారత్‌తో పాటు మొత్తం 35 దేశాలు ఓటింగ్‌కు దూరంగా ఉన్నాయి. తీర్మానం ఆమోదం పొందిన సందర్భంగా కరతాళ ధ్వనులతో సమావేశ ప్రాంగణం మారుమోగిపోయింది.

#UN member states demanded today #Russia to stop its use of force and withdraw immediately from #Ukraine 🇺🇦.

Result 141 to 5 demonstrates Putin's unprecedented isolation on the global stage. #StandWithUkraine pic.twitter.com/65ZuVyHrCq

— Kaja Kallas (@kajakallas) March 2, 2022