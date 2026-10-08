బయటపడిన లక్షల ఏళ్ల నాటి మంచు రహస్యం..

టిబెట్లోని గులియా పీఠభూమిపై శాస్త్రవేత్తలు ఆశ్చర్యకరమైన విషయాన్ని గుర్తించారు. అక్కడి ఓ పర్వత హిమనదంలో 1.28 లక్షల ఏళ్లకు పైగా పురాతనమైన మంచు ఉన్నట్లు పరిశోధనలో వెల్లడైంది. ఈ మంచు గత హిమయుగానికి చెందినదిగా భావిస్తున్నారు. ధ్రువ ప్రాంతాలను మినహాయిస్తే, పర్వత ప్రాంతంలో ఇంత పురాతనమైన మంచు లభించడం ఇదే అత్యంత అరుదైన విషయంగా శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.
గులియా ప్రాంతంలోని పురాతన మంచు వయసుపై గతంలోనే పలు అంచనాలు వెలువడ్డాయి. అక్కడి మంచు సుమారు 12 వేల ఏళ్ల నాటిదై ఉండొచ్చని తొలుత భావించారు. అయితే తాజా పరిశోధనలో దానికంటే చాలా పురాతనమైన మంచు పొరలు ఉన్నట్లు తేలింది. ఈ మంచు గత హిమయుగం నుంచి ఇప్పటివరకు కొనసాగిన హిమనదం గురించి కీలక సమాచారాన్ని అందించగలదని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు.
పరిశోధకులు 1992, 2015 సంవత్సరాల్లో గులియా మంచు కప్పు నుంచి మంచు కోర్లను సేకరించారు. రెండు నమూనాల మధ్య 23 ఏళ్ల వ్యవధి ఉన్నప్పటికీ, వాటిలోని ఆక్సిజన్ ఐసోటోపుల నమూనాలు దాదాపు ఒకే విధంగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. గతంలో అక్కడ నమోదైన వాతావరణ పరిస్థితుల సంకేతాలు ఒకే డ్రిల్లింగ్ ప్రాంతానికి పరిమితం కాలేదని నిర్ధారించడానికి ఇది ఉపయోగపడింది.
మంచు వయసును గుర్తించేందుకు శాస్త్రవేత్తలు బెరీలియం, క్లోరిన్ వంటి రేడియోధార్మిక ఐసోటోపులను పరిశీలించారు. దాదాపు 41 వేల సంవత్సరాల క్రితం సంభవించిన ‘లాస్చాంప్ జియోమాగ్నెటిక్ ఎక్స్కర్షన్’కు సంబంధించిన సంకేతాలను కూడా మంచులో గుర్తించారు. భూమి అయస్కాంత క్షేత్రంలో జరిగిన ఆ మార్పు మంచు వయసును అంచనా వేయడానికి ముఖ్యమైన ఆధారంగా ఉపయోగపడింది.
గులియా మంచు కోర్ల నుంచి లభించిన సమాచారాన్ని టిబెట్ పీఠభూమిలోని గుహలలోని ఆక్సిజన్ ఐసోటోప్ రికార్డులతో శాస్త్రవేత్తలు పోల్చారు. రెండు రకాల ఆధారాలను కలిపి పరిశీలించినప్పుడు గులియాలోని అత్యంత పురాతన మంచు 1.28 లక్షల ఏళ్లకు పైగా వయసు కలిగి ఉండవచ్చని అంచనా వేశారు.
ఈ ఆవిష్కరణతో గతంలో పెద్ద హిమపటాలు, హిమనదాలు ఎలా కొనసాగాయో తెలుసుకునేందుకు శాస్త్రవేత్తలకు కొత్త ఆధారం లభించింది. వాతావరణం, ఉష్ణోగ్రతలు, వాతావరణంలోని మార్పులు, జీవసంబంధమైన పరిణామాలపై గతంలోని సమాచారాన్ని అధ్యయనం చేసేందుకు ఈ పురాతన మంచు ఉపయోగపడుతుందని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు.
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