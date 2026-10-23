 టిబెట్‌లో భారీ భూకంపం.. 18 మంది మృతి | Powerful Earthquake Hits Tibet | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

టిబెట్‌లో భారీ భూకంపం.. 18 మంది మృతి

Oct 23 2026 7:50 AM | Updated on Oct 23 2026 8:05 AM

Powerful Earthquake Hits Tibet

ప్రకృతి ప్రకోపానికి టిబెట్‌ వణికిపోయింది. ఒక్కసారిగా భూమి కంపించడంతో జనం భయంతో ఇళ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. గురువారం రాత్రి సంభవించిన 7.0 తీవ్రతతో కూడిన భారీ భూకంపం పెను విధ్వంసం సృష్టించింది. ఈ విలయంలో ఇప్పటివరకు 18 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా.. మరో 32 మంది గాయపడ్డారు. భూకంప కేంద్రానికి సమీపంలోని ప్రాంతాల్లో ఏడు భూప్రకంపనలు సంభవించినట్లు అమెరికా భూగర్భ పరిశోధనా సంస్థ (USGS) వెల్లడించింది.

పలు భవనాలు దెబ్బతినడంతో పాటు విద్యుత్‌, టెలి కమ్యూనికేషన్‌ వ్యవస్థలు స్తంభించడంతో చైనా ప్రభుత్వం అత్యవసర సహాయక చర్యలు చేపట్టింది. ఈ ప్రకంపనలన్నీ పర్వత ప్రాంతంలోనే చోటుచేసుకున్నాయి. వీటిలో అత్యధికంగా 5.2 తీవ్రతతో ఓ ప్రకంపన నమోదైంది. ఇది భూమికి 10 కిలోమీటర్ల లోతులో సంభవించింది. భూకంపం తీవ్రత 7.0గా నమోదైందని, భూకంప కేంద్రం భూమికి 18 కిలోమీటర్ల లోతులో ఉన్నట్లు యూఎస్‌జీఎస్‌ డేటా వెల్లడించింది. 

ఇదీ చదవండి: సౌదీ యువరాజు దార్శనికతకు పరీక్ష!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'ఐఫా'అవార్డుల విలేకరుల సమావేశంలో బాలీవుడ్ నటులు సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

కరీంనగర్ జిల్లాలో ఘనంగా సద్దుల బతుకమ్మ (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : ఎగ్జిబిషన్‌ మైదానంలో సందడిగా దత్తన్న అలయ్‌ బలయ్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రభాస్ హీరోయిన్ కొత్త ఫొటోలు! (ఫొటోలు)
photo 5

సన్ ఫ్లవర్ తో రితికా నాయక్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
AP State Election Commission Rescheduling of Municipal Elections 1
Video_icon

మున్సిపల్ ఎన్నికల రీషెడ్యూల్ పోలింగ్ ఎప్పుడంటే..?
Debate On TDP Goons Attack On YSRCP Candidates 2
Video_icon

ఇది కదా అసలు దండుపాళ్యం బ్యాచ్ అంతా రక్తమయం
Viral Video | Kadapa ZP Nomination Centre 3
Video_icon

నామినేషన్ సెంటర్ లో బయటపడ్డ TDP బాగోతం వైరల్ అవుతున్న వీడియో
Vidadala Rajini Mass Counter To Yellow Media Reporter 4
Video_icon

ఎల్లో మీడియా రిపోర్టర్ ప్రశ్న... మీకు దమ్ముంటే... ఇచ్చిపడేసిన విడదల రజిని
Joinings In YSRCP Party In The Presence Of Kodali Nani 5
Video_icon

కొడాలి నాని సమక్షంలో YSRCPలో చేరిన 20 కుటుంబాలు
Advertisement
 