 స్ట్రాబెర్రీలతో ఆరోగ్యం..అందం కూడా.. | Strawberry: Amazing Benefits of Strawberry for Glowing, Healthy | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Strawberry: స్ట్రాబెర్రీలతో ఆరోగ్యం..అందం కూడా..

Feb 5 2026 1:21 PM | Updated on Feb 5 2026 1:23 PM

Strawberry: Amazing Benefits of Strawberry for Glowing, Healthy

స్ట్రాబెర్రీలు ఈ సీజన్‌లో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ఇవి రుచిని మాత్రమే కాదు ఆరోగ్యం, అందాన్నివ్వడంలోనూ మేలు చేస్తాయి. 

  • వీటిల్లో పుష్కలంగా ఉండే విటమిన్‌ ఇ, పొటాషియం, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఇమ్యూనిటీని పెంచి, ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి రక్షిస్తాయి. మెదడుకు రక్తప్రసరణను మెరుగుపరిచి మెదడు చురుగ్గా పనిచేసేలా చేస్తాయి.

  • స్ట్రాబెర్రీలు రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

  • వీటిలో క్యాలరీలు తక్కువగా, ఫైబర్‌ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇవి మంచి ఎంపిక.

  • వయస్సు తోపాటు వచ్చే కంటి సమస్యలను నివారించడంలో స్ట్రాబెర్రీలు సహాయపడుతాయి.

  • అనేక సౌందర్య సాధనాల్లో ఉపయోగించే స్ట్రాబెర్రీ గుజ్జును ముఖానికి ప్యాక్‌లా వేసుకోవడం వల్ల చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది. 

  • ఇందులోని ఎల్లాజిక్‌ యాసిడ్‌ చర్మం ముడతలు పడకుండా కాపాడుతుంది

  • స్ట్రాబెర్రీలలో ఉండే మాలిక్‌ యాసిడ్‌ దంతాలపై ఉండే పసుపు రంగు మరకలను తొలగించి, దంతాలను తెల్లగా మార్చడంలో సహాయపడుతుంది.

  • స్ట్రాబెర్రీలలో ఉండే విటమిన్‌ సి శరీరంలో ఒత్తిడికి కారణమయ్యే కార్టిసాల్‌ అనే హార్మోన్‌ స్థాయిని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. 

(చదవండి: ప్లీజ్‌ కూల్‌డ్రింక్స్‌కి దూరంగా ఉండండి..!)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బర్త్‌డే బ్యూటీ 'స్వాతిరెడ్డి'.. ట్రెండింగ్‌లో ఫోటోలు
photo 2

‘శ్రీ చిదంబరంగారు’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

రవితేజ సోదరుడి తనయుడు మాధవ్‌ ‘మారెమ్మ’ మూవీ టీజర్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

మేడారం : తల్లులకు తనివితీరా మొక్కులు (ఫొటోలు)
photo 5

నేను తప్పు చేసినా సహించావ్‌.. సంఘవి ఎమోషనల్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Rashmika Mandanna And Vijay Devarakonda Marriage Date Fix 1
Video_icon

రష్మిక, విజయ్ పెళ్లి డేట్ వచ్చేసింది..!
Big Shock To Chandrababu High Court Issue Notice To AP Police 2
Video_icon

బిగ్ షాక్.. బాబు సర్కార్ కు హైకోర్టు నోటీసులు..
India Vs Afghanistan Highlights Of Under 19 World Cup 2026 3
Video_icon

కుర్రాళ్లు కుమ్మేశారు
Relief For Group 1 Selected Candidates In Telangana HIgh Court 4
Video_icon

గ్రూప్-1 ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఊరట
YSRCP Potireddypadu Public Meeting 5
Video_icon

ఛలో పోతిరెడ్డిపాడు.. రైతు శంఖారావం..
Advertisement
 