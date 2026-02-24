 ఆయ్‌.. ఇది సినిమా ఇల్లండి.. | Iconic Film Nagar House Becomes Favorite Shooting Spot For Telugu Cinema Over The Past Three Decades, Read Interesting Story | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆయ్‌.. ఇది సినిమా ఇల్లండి..

Feb 24 2026 10:57 AM | Updated on Feb 24 2026 11:10 AM

Iconic Film Nagar House Becomes Favorite Shooting Spot for Telugu Cinema

బంజారాహిల్స్‌: ఫిలింనగర్‌లోని ఈ ఇల్లు సినిమా షూటింగ్‌లకు ప్రత్యేక గమ్యస్థానం. మూడు దశాబ్దాలుగా నిత్యం షూటింగ్‌ల కళకళతో వెలిగిపోతోంది. ఫిలింనగర్‌లో 1985లోనే విశాలమైన ప్లాట్‌లో ఏపీలో గోదావరి జిల్లాలు, గుంటూరు, విజయవాడ, విశాఖ ప్రాంతాల నిర్మాణ శైలికి అనుగుణంగా చక్కని ఇంటిని నిర్మించారు. ఇటీవల సీరియల్స్‌ షూటింగ్‌లు కూడా జరుగుతున్నాయి. 

అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, కృష్ణ, కృష్ణంరాజు, శోభన్‌బాబు, చిరంజీవి నుంచి మహేష్‌బాబు, అల్లు అర్జున్‌ల సినిమాల వరకు ఈ ఇంట్లో ఏదో ఒక దృశ్యం చిత్రీకరించడం విశేషం. ఆకట్టుకునే నిర్మాణం, విశాల ప్రాంగణం, సహజ వెలుతురు, పచ్చని లాన్‌తో కూడిన ఈ ఇల్లు నిజంగా ‘సినిమా వాళ్ల ఇళ్లు’ అనేలా ఉంది. దర్శక, నిర్మాతలు దీనిని షూటింగ్‌ లొకేషన్‌గా ఎంచుకోవడంతో రోజూ ఇక్కడ సినిమా సందడి కనిపిస్తుంటుంది. ఇంట్లోని ఆర్కిటెక్చర్, బాల్కనీలు, గార్డెన్‌ ఏరియా, ఇంటీరియర్‌ సెటప్‌ ఆల్‌ ఇన్‌ వన్‌ ప్యాకేజీతో ఉండడంతో సినిమా సన్నివేశాలకు సహజ వేదికగా మారింది. 

ఒకేచోట ఇంటి సన్నివేశాలు, బయటి సన్నివేశాలు చిత్రించే వీలుండడం ప్రత్యేకతగా నిలిచింది. ఈ ఇల్లు.. కెమెరాలు, క్లాప్‌లు, లైట్లు, టెక్నిషియన్ల సందడితో షూటింగ్‌ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక సెట్‌లాగా మారిపోతుంది. నిజ జీవితంలో నివాసంగా ఉంటూనే తెరపై వేర్వేరు కథలతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంది. ఇప్పటివరకు 5 వేలకు పైగా సినిమా షూటింగ్‌లు ఇందులో జరిగాయి. చాలాసార్లు హీరో–హీరోయిన్ల నివాసాలుగా దీనినే చూపించారు. ఇటీవల టీవీ సీరియల్స్‌ షూటింగ్‌లు కూడా  జోరుగా సాగుతున్నాయి.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అమెరికాలో విరుచుకుపడుతున్న మంచు తుపాను (ఫొటోలు)
photo 2

ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ అంజలి (ఫొటోలు)
photo 3

గుర్తుపట్టలేని విధంగా సీనియర్ నటి.. మేకప్‌ తీయడానికే 2 గంటలు (ఫోటోలు)
photo 4

తెలంగాణలో వడగళ్ల వాన బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 5

సోమాజిగూడలో హీరోయిన్‌ నిధి అగర్వాల్‌ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
High Tension In Mexico 1
Video_icon

మెక్సికోలో మాఫియా గ్యాంగ్ బీభత్సం..
Ram Charan Upcoming Movie Update 2
Video_icon

Ram Charan: మళ్లీ బుచ్చిబాబుతోనే..!
Iran America Clashes 3
Video_icon

యుద్ధం తధ్యం.. ఇరాన్‌లోని ఇండియన్స్ కు పిలుపు
Ambati Rambabu SENSATIONAL Comments On TDP Rowdies Attack 4
Video_icon

నన్ను, నా కుటుంబాన్ని కాల్చేయమని.. బాబు, లోకేష్ పై అంబటి సంచలన కామెంట్స్
Vijay’s Emotional Words on Wedding with Rashmika Mandanna 5
Video_icon

ది వెడ్డింగ్ ఆఫ్ విరోష్.. పెళ్లిపై విజయ్ ఎమోషనల్
Advertisement
 